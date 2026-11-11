Lead präsentierte Quartalsergebnisse

Lead hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Lead hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15.52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -62.180 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1.69 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 90.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 886.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch