Lead Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Lead Financial Services hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0.7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 57.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lead Financial Services 1.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch