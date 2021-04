Le VUS avant-gardiste JOLION de HAVAL a été présenté lors du salon de l'automobile de Shanghai 2021

SHANGHAI, 24 avril 2021 /CNW/ - GWM a lancé trois plateformes technologiques: L.E.M.O.N., TANK et COFIS, qui permettent à GWM de prendre d'assaut le marché mondial. Le 19 avril, le JOLION de HAVAL, qui fait appel à la plateforme L.E.M.O.N. flexible, légère, de haut niveau et offrant un niveau élevé de sécurité, a été présenté au salon de l'automobile de Shanghai 2021, où GWM a officiellement donné le nom de JOLION à ce modèle de VUS.

Le JOLION de HAVAL est le tout dernier modèle destiné aux conducteurs à l'échelle mondiale. Le modèle est caractérisé par une conception élégante et dynamique. Sa face frontale intelligente et nette mettant en valeur la calandre classique chromée de type nid d'abeille et les phares avant à DEL de type « hallebarde » procurent une expérience visuelle complète et percutante. Le design intérieur adopte un concept de commande centrale horizontale, avec un empattement de 2 700 mm et un espace arrière spacieux présentant des éléments luxueux et avant-gardistes.

De plus, il offre des technologies de pointe. Sa fonction de recharge sans fil permet d'atténuer grandement l'anxiété des utilisateurs. La fonction de stationnement automatique sur toute la surface facilite le stationnement. L'écran tactile intelligent de 12,3 po, le système d'affichage tête haute pleine couleur, le système d'entrée sans clé, l'image panoramique à 360 degrés et d'autres services intelligents favorisent une expérience de conduite intelligente plus pratique et plus confortable. De plus, le système de régulation de vitesse intelligent et la reconnaissance panoramique du système de freinage d'urgence automatique aident les conducteurs à composer facilement avec les différentes conditions routières, donnant une idée complète des technologies offertes tout en améliorant grandement la sécurité de la conduite.

Équipé d'un moteur 1,5 T et d'un système d'embrayage humide 7DCT de deuxième génération, le JOLION s'enorgueillit d'un turbocompresseur de suralimentation, d'un ratio de tourbillon transversal élevé, d'un cylindre entièrement en aluminium et de nombreuses autres technologies. Il offre également une puissance maximale de 110 kW et un couple maximal de 220 N m. Il possède également une servodirection électrique de premier plan de même niveau comprenant trois modes : « Light », « Comfortable » et « Sporty ». Le levier de vitesse électronique offre une plus grande commodité d'utilisation et transpire la science et la technologie. Le JOLION dispose de quatre modes de conduite: « Standard », « Sporty », « Economic » and « Snowfield » favorisant la conduite dans différentes conditions routières. La configuration spécifique du modèle offert dans différents pays sera présentée dans l'annonce finale.

Propulsée par la plateforme mondiale de renseignements et de technologie modulaire « L.E.M.O.N., la marque HAVAL a défini les normes de sécurité, de fiabilité, de qualité et autres de JOLION en le dotant de caractéristiques spécifiques dès le début de sa conception. Le JOLION a fait l'objet d'une vérification complète de l'ensemble du véhicule et de ses pièces, sa performance et à sa configuration technologique lui garantissant une position de chef de file à l'échelle mondiale.

Le lancement du JOLION, qui est maintenant offert sur le marché mondial, améliore davantage le portefeuille de produits de GWM. Il s'agit d'un élément important de la stratégie de mondialisation de GWM, qui lui permet de renforcer sa gamme de produits mondiaux et d'améliorer son image de marque.

