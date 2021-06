Le Volocopter vole au Paris Air Forum

PARIS et BRUCHSAL, Allemagne, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le pionnier de la mobilité aérienne urbaine (UAM), Volocopter, a fait voler son avion à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) Volocopter 2X sur l'aérodrome du Bourget pendant le Paris Air Forum . Avec la démonstration en vol de son Volocopter 2X et du modèle VoloCity sur place, le développeur allemand d'UAM a illustré l'ampleur des progrès réalisés pour introduire des avions eVTOL en complément des transports existants dans la région parisienne.

Le vol télécommandé de 3 minutes a été la première démonstration de vol public d'un taxi aérien à propulsion électrique en France. Elle a permis au public de se rendre compte de ce à quoi ressemble un taxi aérien en opération. Les participants ont pu voir le Volocopter 2X effectuer un parcours de 500 m à une vitesse de 30 km/h et à 30 m de hauteur le long de l'aérodrome du Bourget. Ce vol marque le début d'une campagne d'essais et de développement du marché en plusieurs étapes, en coopération avec la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), afin d'introduire en toute sécurité les taxis aériens électriques en Île-de-France.

« Le premier vol effectué aujourd'hui à Paris souligne l'engagement de Volocopter à apporter des services de taxi aérien à terme dans cette région pour les Jeux olympiques de 2024 », déclare Florian Reuter, PDG de Volocopter. « L'alliance de la région parisienne, du Groupe ADP et du Groupe RATP et leur intention d'introduire des taxis aériens électriques en France est un excellent exemple de l'approche collaborative que nous considérons comme la plus efficace pour ajouter cette catégorie de mobilité passionnante aux villes du monde entier. »

Volocopter a été le premier véhicule et partenaire opérationnel pour le lancement de la filière industrielle de la mobilité aérienne urbaine à Paris. Aujourd'hui, l'entreprise prévoit d'ouvrir un bureau sur le territoire, de recruter du personnel et de développer des partenariats locaux afin de s'assurer que les nouvelles solutions UAM répondent aux demandes du pays. Volocopter travaille également à la conclusion d'un accord avec le Groupe ADP et le Groupe RATP en vue d'une collaboration pour les Jeux olympiques de 2024 afin d'améliorer la connectivité régionale de manière significative et de présenter les avantages et les principaux attributs de la mobilité aérienne urbaine.

Edward Arkwright, Directeur Général Adjoint duGROUPE ADP déclare : « Aujourd'hui, nous avons été plus que jamais à la portée de l'aviation électrique en France. Volocopter est un exemple frappant de ce que pourrait être l'avenir de l'aviation, à la fois décarboné et innovant, que le Groupe ADP souhaite accompagner grâce à ses actifs d'infrastructure, son expertise et son savoir-faire. Avec les autres partenaires de l'initiative RE.Invent Air Mobility, Volocopter est maintenant prêt à entamer une campagne de premiers vols d'essai d'ici septembre sur l'aérodrome de Pontoise avec des bacs à sable que nous avons construits ces derniers mois. Et nous sommes ravis de nous associer à eux, le groupe RATP et la DGAC vers notre objectif de démonstrations en vol en Île-de-France pendant les Jeux olympiques de 2024, afin de poser les bases d'un écosystème industriel UAM fort en France. »

Marie-Claude Dupuis, directrice de la stratégie, de l'innovation et du développement du groupe RATP déclare : « Après avoir répondu en tant que premier acteur de la mobilité aérienne urbaine, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, nous sommes très heureux que Volocopter ait confirmé son développement et son implantation en France. Pour le groupe RATP, cette nouvelle mobilité se veut complémentaire de nos modes de transport traditionnels. »

Volocopter est bien avancé dans le processus de certification auprès de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) en vue d'un lancement commercial. En tant que premier et unique développeur d'eVTOL ayant reçu l'agrément d'organisme de conception (DOA) de l'AESA, Volocopter ouvre la voie à l'introduction de solutions UAM durables dans les villes du monde entier. L'approche de Volocopter pour introduire ces services consiste à créer un écosystème UAM dans lequel les passagers et les marchandises bénéficient d'une connectivité transparente avec leurs villes grâce aux solutions de mobilité de Volocopter : VoloCity (liaisons intra-urbaines), VoloConnect (liaisons ville-banlieue), VoloDrone (drone cargo), et VoloPorts (sites de décollage et d'atterrissage) qui sont tous entièrement intégrés sur la plate-forme numérique VoloIQ .

À propos de Volocopter GmbH

Volocopter met en place la première entreprise UAM durable et évolutive au monde afin d'offrir des services de taxi aérien abordables aux mégapoles du monde entier. Avec le VoloCity, la société développe le premier avion entièrement électrique « eVTOL » certifié pour transporter des passagers en toute sécurité et en toute tranquillité dans les villes. Volocopter coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des installations et de la gestion du trafic aérien afin de mettre en place l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine ». Fondée en 2011, Volocopter compte 400 employés répartis dans des bureaux à Bruchsal, Munich et Singapour. La société a levé un total de €322 millions d'euros en capitaux propres. Parmi les investisseurs de Volocopter figurent Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock et Intel Capital, entre autres.