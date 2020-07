Le verre à contrôle de la lumière d'AGC, « WONDERLITE (TM) Dx », fait ses débuts mondiaux sur la nouvelle Toyota Harrier

TOKYO, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- AGC Inc. annonce que « WONDERLITE (TM) Dx », son verre à contrôle de la lumière, a été adopté pour le toit ouvrant panoramique de la nouvelle Harrier de Toyota, lancée à la vente le 17 juin 2020. Lorsqu'il est utilisé comme vitre extérieure de véhicule, ce produit se targue d'avoir le temps de réponse le plus rapide au monde (*1), permettant un contrôle instantané de la transmission de la lumière. Il s'agit de la toute première fois (*1) que ce produit est adopté dans la production de série d'un véhicule.

Le verre à contrôle de la lumière WONDERLITE (TM) Dx d'AGC comprend un film spécial encapsulé entre des couches d'intercalaires dans du verre feuilleté automobile. En atténuant l'éblouissement du soleil en mode obscurci (état opaque) et en procurant une sensation ample d'ouverture en mode transparent (état clair), le produit procure un intérieur de véhicule qui permet qu'une lumière agréable pénètre par le toit ouvrant panoramique à chaque fois que l'utilisateur le souhaite.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202006170973-O1-J4ya4Do9

Image 1 : mode obscurci (état opaque) (*2) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202006170973/_prw_PI2fl_7S1299Bm.jpg

Image 2 : mode transparent (état clair) (*2) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202006170973/_prw_PI3fl_R3c413jz.jpg

Dans le cadre de sa politique de gestion « AGC plus », le groupe AGC s'est engagé à créer des produits qui apportent des avantages divers aux parties prenantes. La société profite des plus de « sûreté », de « sécurité » et de « confort », tandis que les clients tireront avantage des plus de « nouvelle valeur » et de « fonctionnalité ». AGC s'engage à poursuivre les innovations technologiques qui lui permettent de continuer à fournir des produits qui ajoutent une nouvelle valeur et dépassent les attentes des clients.

Remarques :

(*1) : basé sur les recherches d'AGC.

(*2) : les photos ne représentent pas le toit ouvrant panoramique du nouveau modèle Harrier.

RÉFÉRENCE

Aperçu technique du verre à contrôle de la lumière « WONDERLITE (TM) Dx »

-Structure

Image 3 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202006170973-O4-de68Lr14

Le verre à contrôle de la lumière est composé d'un film spécial (*3) encapsulé entre des couches d'intercalaires dans du verre automobile feuilleté. Le film contenu à l'intérieur est emballé avec un matériau spécial trop petit pour être perçu à l'œil nu. Environ 99 pour cent des rayons ultraviolets sont bloqués en mode transparent et en mode obscurci (*4).

Remarques :

(*3) : film spécial fabriqué par Kyusyu Nanotec Optics Co., Ltd.

(*4) : basé sur les normes ISO9050

-Mécanisme La tension est utilisée pour contrôler la distribution et l'orientation du matériau spécial dans le film encapsulé entre les couches de l'intercalaire dans le verre automobile feuilleté, permettant de passer instantanément du mode transparent au mode obscurci.

Image 4 : mode obscurci (état opaque, lorsqu'il est désactivé) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202006170973/_prw_PI5lg_K8AH6A7f.jpg

Image 5 : mode transparent (état clair, lorsqu'il est activé) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202006170973/_prw_PI6lg_2hMe5nbf.jpg