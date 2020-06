Le test des anticorps totaux VITROSMDAnti-SARS-CoV-2 d'Ortho reçoit l'approbation de Santé Canada

RARITAN, New Jersey, 9 juin 2020 /CNW/ - Fidèle à sa mission d'améliorer et de sauver des vies grâce aux diagnostics, la société Ortho Clinical Diagnostics a annoncé aujourd'hui l'approbation par Santé Canada de son test de détection des anticorps totaux contre le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS-CoV-2 (COVID-19/coronavirus) -- la trousse de test immunologique VITROSMD Immunodiagnostic Products Anti-SARS-CoV-2 Total Reagent Pack.

« La nature sans précédent de ce virus à propagation rapide a nécessité une réponse immédiate de la part de l'industrie du diagnostic et Ortho a respecté son engagement de contribuer à développer de meilleures méthodes de traitement des patients et de fournir des données fiables afin d'aider à gérer la COVID-19 », a déclaré Chris Smith, chef de la direction. « Chez Ortho Clinical Diagnostics, le patient est au cœur de tout ce que nous faisons, car nous croyons que derrière chaque test il y a une vie. »

La trousse de test immunologique VITROSMD Immunodiagnostic Products Anti-SARS-CoV-2 Total Reagent Pack détecte les anticorps (y compris les IgA, IgG et IgM) contre le SRAS-CoV-2 qui peuvent être utilisés comme moyen d'identifier les personnes ayant une réponse immunitaire adaptative au SRAS-CoV-2, indiquant une infection récente ou antérieure. La trousse peut être utilisée pour appuyer les décisions concernant le retour au travail et peut être employée afin d'évaluer l'exposition virale de la population pour le suivi et la surveillance.

« Ortho a mis à profit son expérience d'innovation et de progrès scientifique afin développer rapidement ces solutions », a déclaré Chockalingam Palaniappan, Ph. D., directeur de la section innovation. « C'est une source d'inspiration de penser au bien que la communauté des soins de santé peut faire en faisant progresser les connaissances sur ce virus ».

Le test sera effectué sur l'analyseur phare d'Ortho, le VITROSMD XT 7600 Integrated System, ainsi que le VITROSMD 3600 Immunodiagnostic System, le VITROSMD 5600 Integrated System et les VITROSMD ECi/ECiQ Immunodiagnostic Systems, qui peuvent tous traiter jusqu'à 150 tests en une heure. Ces systèmes sont conçus pour supprimer les obstacles et s'adaptent aux environnements de laboratoire non traditionnels, car ils ne nécessitent pas d'alimentation en eau externe pour fonctionner et sont déjà installés dans les hôpitaux et les laboratoires de référence à travers le Canada.

« Ortho Clinical Diagnostics est fière de proposer au Canada un test de détection des anticorps totaux à la COVID-19 (IgA, IgM, IgG) qui offre à la fois une précision et une sensibilité de 100 % (après 8 jours suivant l'apparition des symptômes), ce qui garantit aux patients et aux cliniciens la justesse des résultats », a déclaré Andrew Corkum, président des opérations commerciales au Canada. « Cela témoigne de notre engagement à améliorer et à sauver des vies grâce aux diagnostics, car nous croyons que chaque test est une vie. »

En tant que partenaire de confiance des hôpitaux, des réseaux hospitaliers, des banques de sang et des laboratoires du monde entier depuis plus de 80 ans, Ortho possède une histoire riche en matière de développement de solutions qui fournissent des résultats de tests rapides, précis et fiables. Le test a été développé au Global Center of Excellence for R&D, le centre mondial d'excellence en recherche et développement d'Ortho, à Rochester dans l'état de New York.

Les questions concernant la conception de ces tests d'anticorps à la COVID-19 peuvent être soumises à Canada-Marketing@orthoclinicaldiagnostics.com.

SOURCE Ortho Clinical Diagnostics