Le secteur Postes Canada déclare une perte avant impôts de 265 millions de dollars au troisième trimestre

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôts de 265 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, alors que la baisse des revenus des secteurs Courrier transactionnel et Marketing direct et la hausse des coûts ont eu une incidence importante sur les bénéfices. Les revenus du secteur Colis ont continué d'augmenter au cours du trimestre, mais ils n'ont pas été suffisants pour contrebalancer ces autres facteurs.

Les Canadiens magasinent davantage en ligne depuis l'arrivée de la COVID-19. Par conséquent, le secteur Colis a continué de connaître une forte croissance au troisième trimestre. Toutefois, le service postal a dû engager des coûts beaucoup plus élevés pour fournir des services essentiels pendant cette période. Parmi ces coûts, il y a les congés spéciaux et les coûts de levée, de traitement et de livraison supplémentaires, ainsi que les coûts supplémentaires liés à la décision arbitrale rendue en juin 2020, qui a donné lieu à de nouvelles conventions collectives avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Pour les trois premiers trimestres, clos le 26 septembre 2020, le secteur Postes Canada a enregistré une perte avant impôts de 709 millions de dollars, sur des revenus de 4,9 milliards de dollars, comparativement à une perte avant impôts de 162 millions de dollars, sur des revenus de 4,8 milliards de dollars, pour les trois premiers trimestres de 2019. Postes Canada estime que la COVID-19 a eu une incidence négative nette de 188 millions de dollars sur ses résultats avant impôts pour les trois premiers trimestres de 2020. La COVID-19 et les nouvelles conventions collectives conclues avec le STTP ont contribué à la perte, mais le secteur aurait tout de même inscrit une perte sans ces facteurs.

Résultats du secteur d'activités Colis

Le secteur Colis de Postes Canada a continué d'enregistrer des résultats solides. La COVID-19 a poussé les Canadiens à faire plus d'achats en ligne et ils ont gardé cette habitude malgré la réouverture des magasins physiques au troisième trimestre. Les revenus du secteur Colis ont augmenté de 186 millions de dollars, ou 30 %1, au troisième trimestre, et de 465 millions de dollars, ou 25,5 %, pour les trois premiers trimestres de 2020, par rapport aux périodes correspondantes de 2019. Les volumes ont augmenté de 22 millions d'articles, soit 31,1 %, au troisième trimestre, et de 52 millions d'articles, soit 24,5 %, au cours des trois premiers trimestres de 2020, comparativement à ces mêmes périodes l'année dernière.

Résultats du secteur d'activités Courrier transactionnel

Le secteur Courrier transactionnel est composé principalement de lettres, de factures et de relevés. La baisse des revenus et des volumes s'est accélérée, alors que les entreprises et les Canadiens ont eu davantage recours aux solutions de rechange numériques en raison de la COVID-19. Au troisième trimestre, les volumes du secteur Courrier transactionnel ont baissé de 72 millions d'articles, soit 11,5 %, et les revenus ont diminué de 52 millions de dollars, soit 8,8 %, par rapport à la période correspondante de 2019. Au cours des trois premiers trimestres de 2020, les volumes de ce secteur ont baissé de 204 millions d'articles, ou 9,2 %, et les revenus ont diminué de 172 millions de dollars, ou 8,1 %, par rapport aux trois premiers trimestres de 2019.

Résultats du secteur d'activités Marketing direct

Au cours du trimestre, les clients ont continué à retarder ou à annuler des campagnes de marketing en raison de la COVID-19, ce qui a ajouté aux effets existants de l'adoption des solutions numériques. Au troisième trimestre, les revenus du secteur Marketing direct ont diminué de 60 millions de dollars, ou 24,1 %, et, pour les trois premiers trimestres de 2020, de 212 millions de dollars, ou 26,9 %, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les volumes ont baissé de 269 millions d'articles, soit 25,3 %, au troisième trimestre, et de 1 milliard d'articles, soit 31,0 %, au cours des trois premiers trimestres, comparativement à ces mêmes périodes l'année dernière.

Résultats du Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôts de 216 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020, ce qui représente une variation de 129 millions de dollars par rapport à la perte avant impôts de 87 millions de dollars au même trimestre de 2019. Pour les trois premiers trimestres de 2020, le Groupe d'entreprises a enregistré une perte avant impôts de 602 millions de dollars, une baisse de 565 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de 2019. Ces résultats sont attribuables à des pertes subies dans le secteur Postes Canada.

Le secteur Purolator a enregistré un bénéfice avant impôts de 42 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, soit une augmentation de 1 million de dollars par rapport à la même période l'année dernière. Pour les trois premiers trimestres de 2020, Purolator a inscrit un bénéfice avant impôts de 91 millions de dollars, soit une baisse de 14 millions de dollars par rapport à la même période l'année dernière.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Toutes les valeurs en pourcentage figurant dans le présent communiqué ont été rajustées en fonction des jours ouvrables et des journées payées et elles sont calculées en fonction de valeurs non arrondies. Le troisième trimestre de 2020 compte le même nombre de jours ouvrables et de journées payées que dans la période correspondante de 2019. Depuis le début de l'exercice 2020, il y a eu un jour ouvrable de moins et une journée payée de moins que dans la période correspondante de 2019.

2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

