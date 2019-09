Le SDRPY accueille une délégation parlementaire du Royaume-Uni à Riyad

RIYAD, Arabie saoudite, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Mercredi dernier, une délégation parlementaire britannique conduite par le député John Woodcock a été accueillie au siège du Programme saoudien pour le développement et la reconstruction du Yémen (SDRPY), à Riyad. Assistaient également à cette rencontre, du côté britannique, le député Graham Jones, M. Peter Welby de l'Institute for Global Change, Mme Charlotte Leslie, directrice du Conservative Middle East Council et M. Alexander Keynes.

Aux côtés du personnel du SDRPY, l'ambassadeur saoudien au Yémen et superviseur général du SDRPY, Mohammed Al Jabir, a exposé à la délégation britannique les efforts de développement que le Royaume déploie au Yémen et le soutien que le programme apporte au gouvernement yéménite à travers des projets de développement dans différents secteurs : éducation, santé, transports, eau, électricité, agriculture et pêche, construction de bâtiments gouvernementaux. L'ambassadeur Al Jabir a également expliqué que le soutien financier direct que le Royaume apporte à la Banque centrale du Yémen depuis 2019 s'élevait à 3,2 milliards USD, ce qui a permis d'éviter une forte détérioration de l'économie yéménite.

Les deux parties ont discuté de la coopération en termes d'aide humanitaire et de travaux de développement au Yémen, ainsi que de l'incidence positive que pourrait exercer sur le peuple yéménite la mise en œuvre conjointe de projets et la coordination continue de l'aide.

Les membres de la délégation britannique ont fait part du plaisir qu'ils ont eu à visiter le Royaume et à rencontrer l'ambassadeur Al Jabir et son équipe. Ils ont également exprimé leur admiration pour ce qu'ils avaient vu des projets en cours du programme au Yémen, soulignant que la stabilité était la pierre angulaire du développement exhaustif dont le Yémen a désormais besoin.

La partie saoudienne était représentée par M. Ghazi Faisal Binzagr, membre du Conseil de la Choura ; Abdullah Alghonaim, directeur du département politique de l'ambassade saoudienne au Yémen ; l'ingénieur Hassan Alattas, directeur des projets et études du SDRPY ; Adel Qassadi, directeur de la planification du SDRPY ; Abeer Al-Saud, gestionnaire du portefeuille de consolidation de la paix du SDRPY ; Mazen Aba Al-Khail, directeur financier du SDRPY ; Mansour Alkhamis, directeur des contenus rédactionnels et médiatiques du SDRPY ; Abdullah Alsuwaian, directeur du département créatif du SDRPY et Walid Al-Musheit, responsable des Affaires publiques du SDRPY.

