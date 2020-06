Le sceau Concilivi remis à l'Administration portuaire de Montréal

Un sceau de reconnaissance pour la conciliation vie personnelle, famille et travail

MONTRÉAL, le 22 juin 2020 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est fière de recevoir le sceau Concilivi, décerné par le Réseau pour un Québec Famille aux entreprises qui se démarquent par leur politique interne favorable à la conciliation vie personnelle, famille et travail de leurs employés.

La reconnaissance a été décernée ce matin dans le cadre de l'annonce d'une subvention au Réseau Québec Famille et à la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, faite par le ministre de la Famille du Québec Mathieu Lacombe, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu au siège social de l'APM, en présence également de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Depuis de nombreuses années, l'APM vise à offrir un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et des accommodements facilitant la conciliation vie personnelle, famille et travail de ses quelque 240 employés.

Au cours de la dernière année, l'APM a choisi de renforcer cette politique interne. En effet, un comité de conciliation regroupant des membres de différentes équipes a été mis sur pied en 2019. Le comité a travaillé avec rigueur et créativité pour concevoir une Charte de conciliation vie personnelle, famille et travail. Plus d'une dizaine de mesures concrètes ont été instaurées et constituent le cœur de cette charte.

Certaines mesures ont été mises en place depuis le début de la pandémie de la COVID-19 afin d'aider les employés à s'adapter aux événements. Parmi celles-ci, l'implantation à grande échelle du télétravail, l'offre d'un service de télémédecine et le réaménagement des horaires de travail pour les employés des opérations ont permis d'assurer la continuité des activités du Port de Montréal, tout en garantissant la santé et la sécurité des employés.

« L'engagement du gouvernement envers l'APM et toutes les organisations qui souhaitent faire de la conciliation famille-travail une priorité est précieux. Nos employés sont au cœur de notre succès et il est important, aujourd'hui plus que jamais, de tenir compte de l'enjeu de la conciliation vie personnelle, famille et travail de nos employés. C'est notre responsabilité, en tant qu'employeur, de rendre cela possible, et c'est grâce au soutien du gouvernement et d'organisations comme le Réseau pour un Québec Famille que nous y arrivons », a déclaré Sylvie Vachon, présidente-directrice de l'APM.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

