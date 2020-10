Le ruban adhésif myScarTape procure un sentiment de normalité et redonne confiance aux personnes dont la vie a été perturbée par la cicatrisation

SpiderTech présente une solution simple à un problème qui touche des millions de personnes

TORONTO, 7 octobre 2020 /CNW/ - Le nouveau ruban adhésif myScarTape de SpiderTech a pour but de redonner une vie normale aux personnes souffrant de cicatrices externes dont les répercussions vont au-delà de l'aspect non esthétique.

Chaque année, plus de 100 millions de personnes sont marquées de nouvelles cicatrices, et bon nombre de ces cicatrices ont un impact sur leur vie en provoquant de la douleur, de l'irritation, de l'inconfort, des démangeaisons, des privations de sommeil, voire des stigmates sociaux, ainsi qu'une perte d'estime de soi et de confiance. Par conséquent, la pratique d'activités comme la course, la marche et d'autres activités physiques est soit compromise, soit complètement écartée.

Le ruban adhésif myScarTape de SpiderTech, une entreprise spécialisée en fabrication de bande de kinésiologie, est un produit novateur sans médicament, hypoallergénique et conçu par des médecins pour traiter la sensibilité physique et émotionnelle associée aux cicatrices.

Offert en trois teintes de peau et en deux formes, le ruban myScarTape reproduit l'élasticité de la peau. Il est appliqué sur la cicatrice pour favoriser une couverture, une protection et une remédiation de longue durée. De plus, son application sur de nouvelles cicatrices permet d'atténuer la croissance de celles-ci en offrant un soutien et en réduisant la tension cutanée dans la région touchée.

La conception du ruban myScarTape a été dirigée par le Dr Marc Jeschke, directeur du Ross Tilley Burn Center du Sunnybrook Health Sciences Centre, chirurgien-chercheur et professeur au département de chirurgie et au département d'immunologie de l'Université de Toronto.

« Je vois beaucoup de patients qui sont marqués par de vilaines cicatrices, généralement des cicatrices chéloïdes ou hypertrophiques [HTS], dit-il. Bon nombre de gens qui font l'objet de chirurgies, ou qui subissent des coupures, des blessures ou des brûlures, développent de vilaines cicatrices. Les options de traitement sont limitées.

Nous avons organisé une séance de remue-méninges avec les gens de SpiderTech pour développer un ruban adhésif unique pouvant être appliqué sur la cicatrice. Nous sommes passés par une série d'innovations pour améliorer notre produit. Nous avons finalement atteint notre objectif - le ruban myScarTape - une intervention facile qui peut redonner aux gens un sentiment de normalité et améliorer leur qualité de vie. »

Des travaux menés conjointement par l'équipe du Dr Jeschke et SpiderTech conduiront sous peu à la mise au point d'un ruban adhésif médical appliqué sur la cicatrice par le médecin. Reposant sur des propriétés similaires à celles du ruban adhésif myScarTape, ce ruban favorise la guérison des incisions suturées tout en permettant au patient de reprendre ses activités normales, comme prendre une douche, plus rapidement que s'il avait recours aux méthodes traditionnelles.

SpiderTech, un important fournisseur de rubans de kinésiologie et membre de la famille des entreprises de technologie NUCAP, était un allié naturel dans ces entreprises étant donné que les objectifs de base du ruban de kinésiologie et du ruban myScarTape sont les mêmes : supprimer la tension, soulever la peau et augmenter la circulation sanguine dans la région cicatrisée.

« Le ruban myScarTape ajoute une certaine pression sur la cicatrice, ce qui réduit le flux sanguin, l'afflux de cellules inflammatoires et de facteurs de stress, et apaise le tissu qui entoure la cicatrice, explique le Dr Jeschke. Habituellement, lorsqu'on réduit la tension sur une cicatrice, un signal de relâchement est envoyé à même la cicatrice et le tissu. Il y a moins de stress dans la cicatrice, ce qui mène à une amélioration de divers aspects. »

Voici quelques commentaires formulés par les patients : « Moins de démangeaisons. » « Moins d'inconfort. » « Moins de douleurs. » « Je peux dormir. » « Je peux faire de l'exercice. » « Je vois une diminution de l'épaisseur de la cicatrice. »

Fabriqué entièrement de coton, le ruban myScarTape est facile à appliquer et il résiste à la sueur et à l'eau, et il reste en place pendant une à deux semaines. Il s'agit d'un traitement peu coûteux, à faible risque et très avantageux, adapté à la fois aux personnes qui souffrent de cicatrices inconfortables depuis des décennies et aux patients qui cherchent un soulagement immédiat et une amélioration de leurs cicatrices fraîches ou problématiques.

« Après une semaine, vous ressentez encore ce bandage tendu sur votre bras. Vous avez toujours l'impression qu'il demeure en place et fait son travail. Selon moi, c'est ce qui lui confère une si grande qualité, a expliqué Chantal, une patiente présentant une grosse cicatrice chéloïde à l'épaule et participant à un essai clinique du ruban myScarTape. Le fait de savoir qu'une solution aussi simple que ce ruban adhésif contribue à resserrer la cicatrice, à réduire son épaisseur et à la traiter nous donne un sentiment d'espoir.»

En plus d'aider à gérer les cicatrices et à traiter les problèmes physiques associés à celle-ci, de nombreux patients ont constaté que le fait de couvrir leur cicatrice d'un ruban adhésif avait des effets positifs sur leur santé mentale. Au cours des essais, de nombreux patients ont signalé que leurs cicatrices affectaient leur estime de soi et qu'ils étaient gênés par leur apparence, mais que le simple fait d'avoir une « seconde peau » pour les couvrir les avait aidés à regagner leur confiance.

Offert en forme de « D » et en forme de « I » pour couvrir différentes formations de cicatrices, le ruban myScarTape est maintenant accessible au public sur myScarTape.com.

