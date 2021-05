Le robot de chirurgie du rachis de CUREXO, « CUVIS-spine », a obtenu une licence de la FDA (États-Unis).

Le « CUVIS-spine » est disponible dans tous les pays grâce à l'obtention d'une licence de la FDA (États-Unis), de la Corée et de l' Europe .

Le « CUVIS-spine » réduit la durée de l'opération grâce à la chirurgie mini-invasive (MIS).

SEOUL, Corée du Sud, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le 20 mai, la société spécialisée dans les robots médicaux CUREXO Corp. (060280) a annoncé que son robot de chirurgie du rachis « CUVIS-spine », développé de manière indépendante, avait obtenu une licence de la FDA (États-Unis).

Cette licence de la FDA (États-Unis), suivie de celle de la Corée (2019) et de la certification CE de l'Europe (2020) est la troisième licence qu'ils ont obtenue et leur produit peut désormais être distribué dans tous les pays.

Actuellement, deux « CUVIS-spine » sont utilisées à l'hôpital Severance (Corée) et un a été exporté vers une société médicale australienne. CUREXO prévoit également de se concentrer sur les marchés mondiaux, notamment les États-Unis et l'Europe.

Le robot de chirurgie du rachis « CUVIS-spine » est un robot de nouvelle génération qui guide l'insertion d'une vis pédiculaire en fonction du plan chirurgical. Il utilise un bras robotique de haute précision, une navigation sans fil en une seule étape, basée sur un capteur OTS en temps réel, pour permettre une chirurgie précise, sûre et plus rapide que la chirurgie traditionnelle. De plus, il minimise les prises de vue et réduit l'exposition aux radiations des patients et du personnel médical.

Les prises de vue bidimensionnelles (bras en C) et en trois dimensions (bras en O) sont applicables avec cette solution qui offre une grande extensibilité. Grâce au Wireless One-step et au système robotisé, plusieurs étapes (aiguille, broche de Kirschner, dilatation, taraudage) de la chirurgie traditionnelle peuvent être réalisées avec un seul outil chirurgical, ce qui réduit considérablement la durée de l'intervention. Elle permet une chirurgie mini-invasive (MIS), ce qui signifie que le temps de récupération du patient sera plus rapide par rapport à une chirurgie manuelle.

M. Jae-Joon Lee (PDG de CUREXO) a déclaré que « le robot de chirurgie du rachis « CUVIS-spine » que nous avons développé et fabriqué avec notre technologie a obtenu une licence de la FDA (États-Unis). C'est la troisième licence que nous avons obtenues, après la Corée et l'Europe, et nous pouvons désormais vendre notre système dans tous les pays, y compris aux États-Unis, qui constituent le plus grand marché médical. » Il a également déclaré que « CUREXO prévoit de se concentrer sur les ventes de nos robots médicaux, notamment « CUVIS-joint », « CUVIS-spine » et « Morning Walk », non seulement sur le marché coréen mais aussi sur les marchés médicaux avancés tels que les États-Unis et l'Europe. »

Contact média :

Hoyong Lee

hylee@curexo.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515953/CUVIS_spine.jpg