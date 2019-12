Le refroidisseur Carrier® AquaEdge® 19DV décroche un cinquième prix prestigieux en l'espace d'une année

Novatrice, cette solution CVC, reconnue à l'échelle mondiale, a été acclamée récemment encore lors des Climate Control Awards à Dubaï

PALM BEACH GARDENS, Floride, 19 décembre 2019 /CNW/ - Carrier a annoncé aujourd'hui avoir décroché son cinquième prix important, dans à peine plus d'un an, pour le Carrier® AquaEdge® 19DV Water-Cooled Centrifugal Chiller (refroidisseur centrifuge à eau. Ce prix, « Fabricant/Fournisseur innovateur de l'année », décerné dans la catégorie Refroidisseurs aux « Climate Control Awards » accueillis tout dernièrement par CPI Industry à Dubaï, est venu couronner les éloges que le 19DV a valus à Carrier. Installé généralement dans le local technique du bâtiment et hors de vue pour l'occupant moyen, le refroidisseur 19DV utilise de l'eau réfrigérée pour assurer le refroidissement et le chauffage efficaces dans les immeubles commerciaux comme les immeubles de bureaux ou les hôpitaux. Son fonctionnement efficace se trouve accentué par le fait qu'il utilise un réfrigérant à très faible potentiel de réchauffement planétaire, réfrigérant qui a la meilleure cote de sécurité possible, et qu'il réduit l'impact sur l'ozone. Carrier, une division de United Technologies Corp. (NYSE : UTX), est un fournisseur mondial de premier plan de technologies CVC novatrices (chauffage, ventilation et climatisation), ainsi que de technologies de pointe dans les domaines de la réfrigération, de la prévention d'incendie, de la sécurité et de l'immotique.

S'exprimant sur ce sujet, Chris Nelson, président de HVAC-Commercial chez Carrier, a déclaré : « Carrier s'attache précisément à inventer des solutions aux défis les plus pressants du monde comme en témoigne l'AquaEdge 19DV, reconnu dans le monde entier comme un produit innovant qui répond aux exigences des clients en termes de systèmes plus intelligents et plus efficaces. Le refroidisseur 19DV réaffirme l'engagement de Carrier, celui de mener la prochaine phase d'innovation durable caractérisée par des rendements plus élevés et des émissions plus faibles. »

Lancé pour la première fois en Asie, en 2016, et dans d'autres régions par la suite, le refroidisseur AquaEdge 19DV, un joyau d'innovation, s'est taillé depuis une réputation de fiabilité et d'efficacité, son prix encore récent venant enrichir son palmarès de récompenses et de distinctions :

2019 : Fabricant/fournisseur innovateur de l'année, catégorie Refroidisseurs, Climate Control Awards accueillis par CPI Industry (EAU)

2019 : Produit vert de l'année, catégorie Gestion de l'énergie, Middle East and North Africa (MENA) Green Building Awards (Prix du bâtiment écologique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) (Émirats arabes unis)

Pour en savoir plus sur le refroidisseur centrifuge à eau AquaEdge 19DV de Carrier, consultez le site www.carrier.com/19DV.

À propos de Carrier

Carrier est un important fournisseurs mondiaux de technologies novatrices en matière de CVC, de réfrigération, d'incendie, de sécurité et d'immotique. Porté par le nom emblématique, Carrier, le portefeuille de la société comprend des marques de premier plan dans l'industrie telles que Carrier, Kidde, Edwards, LenelS2 et Automated Logic. Au travers de ses activités, Carrier favorise la vie moderne en offrant efficacité, sûreté, sécurité, confort, productivité et durabilité dans une large gamme d'applications résidentielles, commerciales et industrielles. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.Corporate.Carrier.com ou suivez-nous sur les médias sociaux sous l'enseigne @Carrier.

