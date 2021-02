Le rapport sur les perspectives 2021 de Fleet Complete donne des informations clés sur l'évolution de l'industrie de la télématique

Le rapport « Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia », portant sur la télématique utilisée pour la gestion de flotte en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, fournit des informations axées sur des données concernant l'industrie des véhicules commerciaux, et qui détaillent les tendances recueillies directement auprès des parties prenantes au sein de l'écosystème de ce secteur.

TORONTO, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Fleet Complete, un fournisseur mondial de solutions de mobilité connectée pour les flottes et actifs commerciaux, ainsi que pour les effectifs mobiles, a publié son rapport annuel « Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia », en mettant l'accent sur les tendances et les perspectives de l'industrie des véhicules commerciaux.

Entre octobre et décembre 2020, Fleet Complete a mené une étude VOC (voix du client) axée sur les clients de ses flottes. Grâce aux données d'enquête recueillies auprès de flottes de véhicules de toutes tailles, le rapport révèle des constatations sur les aspects de l'offre et de la demande de l'industrie de la télématique des flottes, en identifiant les tendances clés et les changements sur le marché aujourd'hui.

« L'année dernière a été consacrée à l'adaptation à la « nouvelle norme » pendant la pandémie, en mettant l'accent sur les flottes en tant que services essentiels. Cette année, nous continuons de voir la croissance conduire à une pénétration record du marché, avec des clients exigeant plus de leurs solutions télématiques », explique Sandeep Kar, directeur de la stratégie chez Fleet Complete.

L'analyse des marchés clés indique que les flottes en Amérique du Nord, en Europe et en Australie génèreront de 3,2 à 3,9 millions de nouveaux abonnements en 2021, ce qui représente une croissance de 16 % par rapport à l'année précédente.

Selon l'étude, en 2021, les trois principaux facteurs d'investissement dans les solutions télématiques destinées aux flottes sont les suivants :

Suivi en temps réel des véhicules et des biens ;

Conformité et réglementation ; et

Amélioration de la sécurité de la flotte grâce à l'encadrement des conducteurs.

Parmi les abonnements nouvellement ajoutés en 2021, l'industrie verra une augmentation significative de la connectivité OEM (matériel télématique installé en usine) et constatera l'intérêt des clients pour cette connectivité. L'étude VoC a également mis en évidence une demande accrue pour la télématique vidéo, en particulier pour les flottes de véhicules lourds :

On note, pour 73 % des flottes de véhicules légers étudiés et pour 68 % des flottes de véhicules lourds, un intérêt pour soit uniquement la télématique installée en usine, soit une combinaison de matériel télématique installé en usine pour certains véhicules et de matériel de rechange pour d'autres ; et

63 % des clients des flottes de véhicules légers et 81 % des clients des flottes de véhicules lourds évalueront la télématique vidéo ou utilisent déjà une solution de télématique vidéo.

D'autres changements notables sont observés dans l'opinion des clients, notamment :

Les véhicules de la flotte sont considérés davantage comme un service que comme un produit ;

Les perspectives télématiques deviennent plus prédictives que descriptives ; et

Les résultats performants reposent sur la possession des transactions de données sur les véhicules plutôt que sur la simple possession de véhicules.

Ces changements influeront sur la façon dont les solutions et les services sont conçus et dicteront l'importance des partenariats à venir, ce qui consolidera l'écosystème de l'industrie.

Le rapport comprend un certain nombre de recommandations à l'intention de divers groupes intervenant au sein de l'écosystème – propriétaires de flottes de véhicules, fabricants de véhicules, fournisseurs de télécommunications sans fil, industrie des services financiers et fournisseurs de solutions télématiques. Ces recommandations proposent une approche axée sur les données pour assurer le succès des organisations de l'industrie des véhicules commerciaux en 2021.

Le rapport complet est disponible à l'adresse ci-après : https://www.fleetcomplete.com/whitepaper/unpacking-2021-for-fleet-telematics/

