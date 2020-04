ESSEN, Allemagne, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le réseau de grappes IA Atlas 900 de Huawei remporte le prix Red Dot 2020, triomphant des milliers qui concouraient pour le prix. Le jury d'experts a examiné le réseau de grappes IA Atlas 900, reconnu pour sa conception ingénieuse et son innovation révolutionnaire. Après l'Atlas 300 et l'Atlas 500, l'Atlas 900 est le troisième membre se joignant à la famille Atlas de Huawei qui reçoit les honneurs du prix Red Dot. Ce prix est un témoignage de reconnaissance de la qualité et du design inégalés qui caractérisent les produits Atlas de Huawei.

Avec son incomparable réseau de grappes, son déploiement modulaire, son système de dissipation de la chaleur, sa conception holistique, sa performance, sa capacité d'extension et ses caractéristiques humanocentriques, le réseau de grappes IA Atlas 900 de Huawei définit une nouvelle norme.

Réseau de grappes incomparable : Incarnant l'apogée de l'informatique IA, l'Atlas 900 conjugue des milliers de processeurs IA Ascend 910 de Huawei pour créer la grappe de formation IA la plus rapide au monde. À la frontière de la recherche scientifique et de l'innovation commerciale, l'Atlas 900 procure aux chercheurs des vitesses jamais atteintes pour former des modèles d'intelligence artificielle (IA) avec des images et des vidéos. Idéal pour les tâches quotidiennes ou complexes, le réseau de grappes démultiplie les moyens avec lesquels nous explorons l'univers et les ressources naturelles, effectuons les prévisions météorologiques et mettons en marché les voitures autonomes.

Déploiement modulaire : Le réseau de grappes IA Atlas 900 fournit une solution souple pour faciliter l'augmentation de la capacité dans des cas particuliers. Il offre d'abondantes ressources informatiques sous forme de services cloud, ce qui facilite l'accès aux innovations technologiques et à l'intelligence artificielle inclusive.

Le nec plus ultra en matière de dissipation de la chaleur : L'Atlas 900 est équipé d'un système hybride de refroidissement par liquide à la fine pointe, qui tire parti de la technologie adiabatique intégrée à toutes les baies pour assurer un taux de refroidissement par liquide excédant 95 %. Son design lui permet de dissiper parfaitement la chaleur de chaque baie selon une consommation d'énergie pouvant atteindre 50 kW, ce qui lui vaut un indicateur d'efficacité énergétique inférieur à 1,1 et représente la meilleure efficacité énergétique pour les centres de données (l'indicateur d'efficacité énergétique idéal étant de 1.0). La consommation d'énergie de l'Atlas 900 est ultra-faible et son fonctionnement est très peu bruyant. Il permet en outre de réaliser des économies d'espace de 80 % dans le local technique.

Conception holistique : Le réseau de grappes IA Atlas 900 se présente sous forme d'un modèle compact, intégré, d'un seul tenant. De chaque côté, les baies forment des crochets « [ ] ». En informatique, les crochets sont utilisés pour représenter des ensembles de caractères ; ils représentent aussi le multiple le moins commun dans la théorie élémentaire des nombres. Cette analogie s'applique parfaitement au réseau de grappes IA Atlas 900 car l'augmentation du nombre d'appareils ne relève pas simplement de l'équation 1 + 1 = 2, mais plutôt de la croissance exponentielle de la capacité de traitement exceptionnelle de l'intelligence artificielle.

Performance : L'architecte affine les arêtes et les surfaces du réseau de grappes IA Atlas 900 pour assurer un superbe look futuriste en accord avec la très haute performance qui s'avère nécessaire à l'ère du numérique.

Capacité d'extension : Ce design améliore la capacité d'extension de l'Atlas 900. À mesure que des baies sont ajoutées, la grappe se trouvant sur la baie procure une impression de continuité naturelle et d'efficacité qui rappelle le flux des données dans la grappe.

Caractéristiques humanocentriques : L'Atlas 900 a été conçu avec un sens du détail qui n'a jamais été poussé aussi loin sur les modèles équivalents. Chaque centimètre du réseau de grappes reflète la qualité, tant naturelle que révolutionnaire, de son esthétique et de sa technologie.

Le prix Red Dot est l'un des plus prestigieux qui soit accordé dans le domaine du design industriel. Ce prix n'est que le dernier de toute une série de récompenses reçues par la famille des produits Atlas. Parmi celles-ci, citons le prix GLOMO (Global Mobile) Tech of the Future (technologie de l'avenir) décerné par la GSMA au cours des derniers mois.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructure – pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) – et de dispositifs intelligents. Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés (réseaux de télécommunications, informatique, périphériques intelligents et services Cloud), nous nous engageons à donner accès aux technologies numériques à chaque personne, foyer et organisation. Pour un monde entièrement connecté et intelligent.

Notre portefeuille complet est composé de produits, solutions et services aussi compétitifs que sécurisés. Grâce à une collaboration ouverte avec un écosystème de partenaires, nous créons une valeur durable pour nos clients, travaillons à l'émancipation des individus, à l'enrichissement de la vie à la maison et inspirons l'innovation au sein des entreprises de toutes formes et tailles.

Chez Huawei, l'innovation est axée sur les besoins des clients. Nous réalisons de gros investissements en recherche fondamentale, en nous concentrant sur les avancées technologiques qui stimulent le monde. Nous comptons plus de 194 000 collaborateurs et opérons dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses collaborateurs. Pour en savoir plus, veuillez visiter Huawei en ligne à l'adresse www.huawei.com ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

À propos du prix Red Dot

Le prix Red Dot est un label de qualité reconnu à l'échelle internationale qui récompense le design de la meilleure qualité. Il est décerné par le Design Zentrum Nordrhein Westfalen à Essen, en Allemagne. Le prix Red Dot, de concert avec le prix allemand IF Award et le prix américain IDEA, sont les prix du design les plus prestigieux au monde. Tous les ans, des milliers de candidats concourent pour obtenir le prix Red Dot. Seuls les produits dont l'innovation, la facilité d'emploi et l'expérience utilisateur relèvent de l'excellence sont récompensés.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1141221/AI_cluster.jpg