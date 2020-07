Le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) dévoile des résultats de sondage parlants au sujet des francophones

Nécessité d'une initiative dédiée au développement économique francophone

OTTAWA, le 6 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau de développement économique et d'employabilité (ci-après « RDÉE ») dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage mettant en relief l'opinion des francophones en situation minoritaire et acadienne au Canada. Les constats témoignent de l'importance d'une intervention en faveur du développement économique francophone, notamment dans le contexte de la COVID-19. C'est pourquoi le RDÉE demande qu'une initiative dédiée au développement économique de la francophonie canadienne hors Québec soit mise en place par le gouvernement du Canada en collaboration avec les acteurs du milieu.

Des résultats de sondage porteurs

Suite au sondage1 initié par le RDÉE, on constate d'abord qu'en général, les francophones ont un grand sentiment d'appartenance envers leurs entreprises et leurs services en français. Parmi les résultats qui parlent d'eux-mêmes, on note que :

92 % des francophones considèrent que les commerces et les services francophones sont importants pour la survie du français et 89 % des répondants se disent attachés à ceux-ci.

76 % des francophones canadiens considèrent que les gouvernements doivent en faire davantage pour le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire et acadienne au Canada.

L'écrasante majorité (77 % fédéral et 83 % provincial) considère que les gouvernements doivent en faire davantage pour le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire et acadienne au Canada

1 Sondage réalisé par TACT à l'aide du panel web Léger Opinion auprès de 547 répondants de 18 ans ou plus dont la langue maternelle est le français, du 26 mai au 1er juin 2020.

L'économie francophone durement touchée

Tout comme pour l'ensemble de l'économie canadienne, la grande majorité des secteurs d'activités économiques francophones et acadiens vivent actuellement les conséquences de la pandémie de COVID-19. C'est notamment pourquoi le RDÉE demande qu'une initiative dédiée pour le développement économique francophone hors Québec soit mise en place.

Parmi les secteurs d'activités les plus durement touchés, le tourisme demeure au cœur des préoccupations. En effet, 81 % des répondants se disent convaincus que la crise sanitaire aura des conséquences sur l'industrie touristique francophone. Dans ce contexte, le RDÉE croit qu'avoir deux langues officielles devrait être au centre de la promotion touristique canadienne. Il s'agit d'une grande valeur ajoutée au Canada, sur laquelle il est possible de capitaliser pour une offre touristique différente et distinctive, notamment lorsque l'on considère qu'il y a environ 270 millions de francophones dans le monde. D'ailleurs, rappelons une initiative mise en place par le RDÉE dans le cadre de la promotion de la francophonie : le CORRIDOR. Véritable classification des services en français à l'échelle canadienne, cette plateforme a pour but de mettre en valeur le patrimoine et la culture francophone et acadienne de chaque province et territoire et de développer le tourisme francophone au Canada afin de générer des retombées économiques concrètes.

Centres de la petite enfance en français : un service essentiel pour le développement économique

Force est de constater que l'accès à des services de garde en français est primordial d'un point de vue de développement économique. Or, le sondage révèle que le tiers des parents francophones peine à trouver une place en garderie en français pour leurs enfants. Rappelons que le RDÉE fait partie d'un groupe de cinq organismes nationaux qui pilotent des études et projets de services de garde soutenus par le gouvernement du Canada. Étant donné la grande demande, ce partenariat essentiel pour les services de garde en français devrait être poussé encore plus loin.

Un travail de collaboration nécessaire

Le RDÉE tend la main au gouvernement du Canada pour travailler en collaboration à la mise en place d'une initiative dédiée. Celle-ci pourrait prendre différentes formes, par exemple par la création d'un fonds spécifique pour les francophones qui serait transversal aux différents secteurs d'activités. Avec l'expertise du RDÉE et des autres réseaux partenaires, il est impératif que cela se fasse de concertation avec les acteurs du milieu.

Citations

« Avec ce sondage, l'objectif du RDÉE est de mesurer l'importance que les communautés francophones canadiennes accordent aux commerces et aux entreprises francophones. Nos constats initiaux laissent peu de place à l'interprétation : les francophones en situation minoritaire et acadienne au pays ont un sentiment d'appartenance très fort envers leurs entreprises et leurs services en français. Nous devons maintenant travailler ensemble pour faire en sorte que les francophones soient mieux épaulés. »

Jean-Guy Bigeau, président-directeur général, RDÉE

À propos de RDÉE

Le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) œuvre depuis plus de 20 ans à favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration et les partenariats.

