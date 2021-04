Le projet KAKIA contrecarre des réseaux criminels dans la région de Durham

TORONTO, le 9 avril 2021 /CNW/ - De nombreuses personnes font face à des accusations graves au terme du projet KAKIA, une enquête conjointe du service de police régional de Durham (DRPS) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur le crime organisé dans la région de Durham et les collectivités territoriales avoisinantes.

Il s'agissait d'une enquête intergouvernementale de six mois menée par l'unité provinciale de soutien à la lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu du DRPS en partenariat avec l'unité Crimes graves et crime organisé de la Gendarmerie royale du Canada. Un soutien et un financement supplémentaires ont été fournis par le gouvernement de l'Ontario, par l'intermédiaire du Service de renseignements criminels Ontario.

Le DRPS, la GRC, la Police provinciale de l'Ontario (OPP), le Service de police de Peterborough, le Service de police de Toronto, le Service de police de Belleville et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont exécuté 55 mandats de perquisition à certains endroits des régions de Durham, Belleville, Madoc, Montréal, Hamilton et Toronto. Dans ce contexte, 28 personnes ont été arrêtées et 291 accusations ont été portées, dont des accusations d'introduction par effraction, de participation aux activités d'une organisation criminelle, de trafic d'armes à feu et de possession de substances contrôlées, y compris la cocaïne, la méthamphétamine, le fentanyl et les produits comestibles au cannabis. Au cours de cette enquête, de la drogue et 32 armes à feu d'une valeur approximative de 1,2 million de dollars ont été saisies, ainsi que d'autres éléments de preuve connexes.

Les réseaux criminels impliqués comptaient plusieurs membres du Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) des factions de Brooklin et de Belleville, ainsi que du Red Devils Motorcycle Club (RDMC).

L'enquête a également fourni des renseignements sur un homicide survenu à Oshawa le 29 novembre 2020, ce qui a mené à l'arrestation de Bradley WHITE (RDMC) pour son implication dans cette affaire.

Au cours du projet KAKIA, la police a saisi :

32 armes à feu

2 grenades offensives

Des chargeurs à surcapacité

Des milliers de munitions

5 véhicules motorisés

290 000 $ en devises canadiennes

148 000 $ en biens criminellement obtenus (vêtements Lululemon et 2 montres Breitling)

5,5 kilogrammes de cocaïne

1,5 kilogramme de psilocybine

7,7 kilogrammes de cannabis (marihuana)

1,2 kilogramme de résine de cannabis

1,2 kilogramme de méthamphétamine

54 grammes d'héroïne

141 grammes de poudre de fentanyl

7 336 comprimés de fentanyl

6 187 produits comestibles au cannabis emballés comme des bonbons

20 kilogrammes de substance frelatante

Des vêtements de motards Outlaw du HAMC et du RDMC

Le DRPS et la GRC tiennent à remercier les membres de l'équipe d'enquête pour leur dévouement et leur persévérance, nos partenaires des corps policiers, le Service de renseignements criminels Ontario et toutes les autres autorités policières qui ont fourni de l'aide pendant cette enquête complexe.

PROJET KAKIA

LISTE DES ACCUSATIONS Jeffrey WHYTE (49 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel Trafic d'armes 5 chefs d'accusation de possession d'armes en vue d'en faire le trafic 4 chefs d'accusation de possession d'une arme à feu prohibée avec munitions 5 chefs d'accusation de possession non autorisée d'un dispositif prohibé 36 chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu 11 chefs d'accusation de possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'un dispositif prohibé tout en sachant que sa possession est interdite 3 chefs d'accusation d'usage négligent d'une arme à feu (entreposage) Modification du numéro de série 4 chefs d'accusation de possession d'arme à feu contraire à une ordonnance Complot en vue de commettre un acte criminel Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle Charger une personne de commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Loi réglementant certaines drogues et autres substances 2 chefs d'accusation de possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic 2 chefs d'accusation de possession d'une substance inscrite à l'annexe I (méthamphétamine) en vue d'en faire le trafic 3 chefs d'accusation de trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) Possession d'une substance inscrite à l'annexe II (oxycodone)

Jessica WHYTE (38 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel Usage négligent d'une arme à feu (entreposage) Possession non autorisée d'une arme à feu Possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'une arme à feu prohibée avec munitions Contravention aux règlements sur l'entreposage Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (moins de 5 000 $)

Stuart BUXTON (32 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel 3 chefs d'accusation de perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Complot en vue de commettre un acte criminel 33 chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu 8 chefs d'accusation de possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'arme à feu contraire à une ordonnance 4 chefs d'accusation de possession non autorisée d'un dispositif prohibé Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (moins de 5 000 $) Possession d'un dispositif prohibé tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'armes en vue d'en faire le trafic Possession d'une arme à feu prohibée avec munitions Loi réglementant certaines drogues et autres substances 2 chefs d'accusation de possession d'une substance inscrite à l'annexe I (fentanyl) en vue d'en faire le trafic 3 chefs d'accusation de possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (méthamphétamine) en vue d'en faire le trafic Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (méthamphétamine) Loi sur le cannabis Possession de cannabis en vue d'en faire la vente

Robert FITZPATRICK (43 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel Possession non autorisée d'une arme à feu Possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'un dispositif prohibé tout en sachant que sa possession est interdite Loi réglementant certaines drogues et autres substances Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (oxycodone) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (oxycodone) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (fentanyl) en vue d'en faire le trafic Possession d'une substance inscrite à l'annexe III (psilocybine) en vue d'en faire le trafic Loi sur le cannabis Possession de cannabis en vue d'en faire la vente

John MAHON (28 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (moins de 5 000 $) Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (moins de 5 000 $) Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle Possession non autorisée d'une arme à feu Possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'une arme à feu prohibée avec munitions Loi réglementant certaines drogues et autres substances Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (MDMA) 2 chefs d'accusation de trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (fentanyl) en vue d'en faire le trafic Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (hydromorphone) en vue d'en faire le trafic Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (MDMA) en vue d'en faire le trafic Loi sur le cannabis Possession de cannabis en vue d'en faire la vente

Bradley WHYTE (34 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel Défaut de se conformer à une ordonnance de probation Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle 7 chefs d'accusation d'introduction par effraction et perpétration d'un acte criminel (hors maison d'habitation) 3 chefs d'accusation d'introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel (hors maison d'habitation) Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (moins de 5 000 $) Loi réglementant certaines drogues et autres substances Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (héroïne) en vue d'en faire le trafic

Blair CRAWFORD (40 ans) de Belleville (Ontario) Code criminel 2 chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu 2 chefs d'accusation de possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule motorisé 2 chefs d'accusation de modification du numéro de série Possession d'arme à feu contraire à une ordonnance Possession d'armes en vue d'en faire le trafic Complot en vue de commettre un acte criminel

Jeffrey HARRISON (39 ans) de Pickering (Ontario) Code criminel Complot en vue de commettre un acte criminel Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (moins de 5 000 $) 2 chefs d'accusation de possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (moins de 5 000 $) 2 chefs d'accusation de perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle

Jeffrey THOMPSON (40 ans) de Madoc (Ontario) Complot en vue de commettre un acte criminel 2 chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu 2 chefs d'accusation de possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Trafic d'armes 2 chefs d'accusation de modification du numéro de série

Anthony PSILOPOULOS (35 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel Défaut de se conformer à une ordonnance de probation Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle Complot en vue de commettre un acte criminel Charger une personne de commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Loi réglementant certaines drogues et autres substances 2 chefs d'accusation de trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Michael WINN (54 ans) d'Oshawa (Ontario) Code criminel Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle 9 chefs d'accusation d'introduction par effraction et perpétration d'un acte criminel (hors maison d'habitation) 2 chefs d'accusation d'introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel (hors maison d'habitation) Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Fuite devant un agent de la paix Conduite dangereuse d'un véhicule motorisé Défaut de se conformer à une ordonnance de probation Infraction provinciale - Code de la route Conduite en période de suspension

Dwayne Jr. SMITH (40 ans) de Binbrook (Ontario) 2 chefs d'accusation de possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle

Jacob HUNDERT (39 ans) de Haldimand (Ontario) 2 chefs d'accusation de possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Trafic de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $) Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle

Julia CARROLL (35 ans) d'Oshawa (Ontario) Possession de biens ou de produits criminellement obtenus (plus de 5 000 $)

Kyle HOWARTH (27 ans) d'Oshawa (Ontario) Défaut de se conformer à l'ordonnance de mise en liberté

Joseph BIANCOFIORE (57 ans) de Barrie (Ontario) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Jason MCGEE (42 ans) d'Oshawa (Ontario) Complot en vue de commettre un acte criminel Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle

James HEICKERT (58 ans) d'Oshawa (Ontario) Complot en vue de commettre un acte criminel Perpétration d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle

Devin ROHERTY (34 ans) de Belleville (Ontario) Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne)

Danny NGUYEN (38 ans) de Markham (Ontario) Trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne)

Joshua GALANTE (38 ans) de Clarington (Ontario) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (fentanyl)

Lyndsey SWAN (29 ans) de Clarington (Ontario) Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (fentanyl)

Russell Shawn REESOR (46 ans) d'Oshawa (Ontario) Possession de cannabis en vue d'en faire la vente

Ryan GIBSON (34 ans) de Lindsay (Ontario) Possession de cannabis en vue d'en faire la vente

MYLES Dionne (46 ans) d'Ajax (Ontario) Abus de confiance par un fonctionnaire public Marion SMITH (58 ans) de Barrie (Ontario) 2 chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu

Beau-Jesse WHITE (31 ans) de Scarborough (Ontario) Possession de cannabis en vue d'en faire la vente Distribution de cannabis

Andrew BELL-SCOTT (38 ans) de Scugog (Ontario) Code criminel Conduite dangereuse d'un véhicule motorisé Agression armée Omission de s'arrêter à la suite d'un accident Possession d'une arme à feu prohibée avec munitions Possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule motorisé Port d'arme dans un dessein dangereux Usage négligent d'une arme à feu (entreposage) Possession non autorisée d'une arme à feu Possession non autorisée d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'une arme à feu tout en sachant que sa possession est interdite Possession d'une arme, d'un dispositif ou de munitions prohibés tout en sachant que leur possession est interdite Possession contraire à une ordonnance Défaut de se conformer à une ordonnance de probation Possession de biens ou de produits criminellement obtenus Loi réglementant certaines drogues et autres substances Possession d'une substance inscrite à l'annexe I (héroïne) en vue d'en faire le trafic 2 chefs d'accusation de possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) en vue d'en faire le trafic 2 chefs d'accusation de possession d'une substance inscrite à l'annexe I (oxycodone) en vue d'en faire le trafic

Toute personne ayant de nouveaux renseignements au sujet de cette enquête est priée de communiquer avec l'unité provinciale de soutien à la lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu du DRPS au 1-888-579-1520, poste 5800, ou avec la GRC en Ontario au 1-800-387-0020.

Les renseignements anonymes peuvent être envoyés à Durham Regional Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS (8477) ou en ligne à www.durhamregionalcrimestoppers.ca et les informateurs peuvent être admissibles à une récompense en argent de 2 000 $.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada