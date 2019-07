Le projet de « Les Herbes de Beaumont » poursuit son évolution positive

BEAUMONT, QC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Borealys Biotech Inc. (ci-après « Borealys), la compagnie mère du projet « Les Herbes de Beaumont », est heureuse de faire le point sur l'avancement de son projet de production de cannabis.

D'abord, le projet a maintenant reçu tous les documents de pré-approbation de Santé Canada. L'accès à une licence de production de cannabis ayant été resserrée, un geste que nous saluons, celle-ci est désormais conditionnelle à la construction d'un site de production, ce qui réduit le risque de spéculation et d'improvisation dans le marché. Il nous fait donc plaisir d'annoncer que nous irons de l'avant, dès les prochains mois, avec la construction d'une première usine, ce qui nous permettra de compléter l'obtention d'une licence en bonne et due forme et de démarrer nos opérations.

Ensuite, la levée de fonds pour le projet va bon train. En plus d'avoir obtenu des engagements d'investisseurs privés, Borealys poursuit ses discussions avec divers partenaires pouvant assurer son entrée en bourse. Borealys a en effet pris la décision d'annuler l'entente qu'elle avait conclue avec 28 Red Capital puisque la vérification diligente menée sur cette dernière ne s'est pas avérée concluante. Plusieurs autres avenues sont d'ores et déjà sur la table.

Finalement, plusieurs rencontres ont été effectuées auprès de la municipalité de Beaumont depuis le début du projet. L'équipe de Borealys se déplacera prochainement à Beaumont pour lancer la construction de l'usine et inaugurer le chantier. Des rencontres avec le maire, les conseillers municipaux ainsi que les partenaires clés du projet sont également prévues afin de discuter des prochaines étapes.

À propos du projet « Les Herbes de Beaumont »

Les Herbes de Beaumont Inc. a déposé auprès de Santé Canada une demande de licence de producteur de cannabis selon le règlement sur l'accès sur le cannabis pour fins médicales (RACFM). Nos méthodes de production nous permettront de fournir à nos clients un produit de la plus haute qualité tout en assurant un faible coût de production.

Nous pensons que du cannabis de la plus haute qualité ne peut être produit que par des procédures perfectionnées, un contrôle de l'environnement et des méthodes de culture efficaces. Nos techniques de récolte par petits lots perpétuels garantissent un produit homogène d'une très grande qualité et assurent un approvisionnement constant pour nos précieux clients. Nous insistons sur le développement des relations avec notre clientèle afin d'informer nos partenaires et investisseurs sur les nombreux avantages du cannabis.

Notre usine d'avant-garde spécialement adaptée respectera les réglementations, les exigences et les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) en matière de produits pharmaceutiques et dépassera les exigences de la loi sur le cannabis. Ce nouveau bâtiment ne contiendra aucun contaminant initial et minimisera la croissance de moisissures et de contaminants. Les installations plus anciennes contiennent des contaminants existants qu'il est difficile (généralement impossible) d'éliminer.

Notre programme d'Assurance Qualité incorpore non seulement ces BPF, mais également des Procédures Opérationnelles Normalisées (PON) et les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA).

SOURCE Les Herbes de Beaumont