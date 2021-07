Le Programme des artistes en résidence Doris McCarthy accepte les demandes pour 2022

Contemplation, création et conception de votre art dans le sanctuaire qui était la résidence de la peintre canadienne Doris McCarthy

TORONTO, le 8 juill. 2021 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien accepte désormais les candidatures au Programme des artistes en résidence Doris McCarthy pour 2022. Les périodes de résidence sont disponibles tout au long de l'année 2022, avec des durées flexibles allant de un à trois mois. La date limite de candidature est le 30 septembre 2021.

Ce programme est ouvert aux artistes professionnels canadiens pratiquant un large éventail de disciplines. Les artistes auront l'occasion de vivre et de créer dans le cadre naturel inspirant du Centre des artistes en résidence Doris McCarthy, appelé le « Paradis d'une folle », les anciens studio et maison de la célèbre paysagiste canadienne Doris McCarthy.

Situé sur les falaises Scarborough à Toronto, le « Paradis d'une folle » offre un environnement tranquille aux artistes qui cherchent à s'évader, à se ressourcer et à se concentrer sur leur art - dans le sanctuaire où Doris McCarthy habitait.

Pour en savoir plus et remplir un formulaire de demande, rendez-vous sur www.heritagetrust.on.ca/pardm.

Le programme et l'utilisation du « Paradis d'une folle » permet à la Fiducie d'illustrer les nouvelles utilisations créatives et dynamiques des espaces patrimoniaux. Dans le cadre de la période de résidence, les artistes sont tenus d'offrir du mentorat pour favoriser le développement d'un ou de plusieurs artistes émergents.

Doris McCarthy a fait don de sa maison à la Fiducie en 1998 dans l'intention expresse de permettre à d'autres artistes d'avoir la même possibilité de vivre et de travailler sur le site qui a tant favorisé sa propre expression artistique. Elle y a vécu jusqu'à sa mort en 2010. La Fiducie a lancé le Programme des artistes en résidence en 2015 pour mettre en valeur l'héritage artistique et culturel de Doris McCarthy en montrant la valeur inspiratrice du paysage et en promouvant l'excellence dans les domaines de l'art, de la musique et de l'écriture canadiens. À ce jour, la Fiducie a accueilli 43 artistes au « Paradis d'une folle ».

Faits en bref :

Doris McCarthy (1910-2010) était l'un des paysagistes canadiens les plus renommés de la seconde moitié du XX e siècle, qui a travaillé dans sa maison, le « Paradis d'une folle », pendant près de 70 ans.

(1910-2010) était l'un des paysagistes canadiens les plus renommés de la seconde moitié du XX siècle, qui a travaillé dans sa maison, le « Paradis d'une folle », pendant près de 70 ans. Mme McCarthy a fait don du « Paradis d'une folle » à la Fiducie du patrimoine ontarien en 1998 afin d'en préserver les valeurs pittoresques, esthétiques, naturelles et culturelles, en souhaitant qu'après sa mort, il devienne un centre de résidence pour les artistes et un lieu d'activités patrimoniales.

a fait don du « Paradis d'une folle » à la Fiducie du patrimoine ontarien en 1998 afin d'en préserver les valeurs pittoresques, esthétiques, naturelles et culturelles, en souhaitant qu'après sa mort, il devienne un centre de résidence pour les artistes et un lieu d'activités patrimoniales. À ce jour, 43 artistes ont obtenu des résidences au « Paradis d'une folle ».

La Fiducie œuvre avec la galerie Doris McCarthy (Université de Toronto à Scarborough ), l'Université de l'EADO, l'Ontario Society of Artists et la Writer's Union of Canada à la conception du programme.

Pour en savoir plus :

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

