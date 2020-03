Le professeur Oliver Sartor rejoint le Comité consultatif de Clarity

SYDNEY, 21 mars 2020 /PRNewswire/ -- Clarity Pharmaceuticals, une société de produits radiopharmaceutiques spécialisée dans le traitement des maladies graves, est heureuse d'annoncer que le professeur Oliver Sartor a rejoint son comité consultatif.

Le professeur Sartor est un oncologue médical et un spécialiste internationalement reconnu du cancer de la prostate. Il occupe les postes de professeur Laborde pour la recherche sur le cancer, directeur médical du Centre de cancérologie de Tulane (Tulane Cancer Center) et vice-doyen d'oncologie à la faculté de médecine de l'université Tulane de la Nouvelle-Orléans, dans l'État de Louisiane.

Le professeur Sartor a publié plus de 400 articles évalués par des pairs et accumule plus de 25 000 citations. Il a donné de nombreuses conférences sur le cancer de la prostate dans 34 pays. Le professeur Sartor fut chercheur principal et coprincipal dans de nombreux essais nationaux et internationaux avancés sur le cancer de la prostate, notamment ceux qui étaient essentiels à l'approbation par la FDA du samarium-153 EDTMP, du cabazitaxel et du radium-223. Il est président spécialisé en oncologie médicale du Comité génito-urinaire de NRG Oncology.

Il est également un ancien membre du Conseil des experts scientifiques (sciences cliniques et épidémiologie) de l'Institut national du cancer (en anglais, National Cancer Institute ou NCI) et fut précédemment président du Panel de recherche sur le cancer de la prostate (Prostate Cancer Integration Panel) organisé par le Département de la Défense des États-Unis. Il a également présidé 5 comités de surveillance de données pour les essais de phase III ayant mené à une approbation de la FDA.

Le professeur Sartor a obtenu son doctorat en médecine de l'université Tulane en 1982. Après avoir effectué son résidanat à l'Université de Pennsylvanie, il s'est formé en médecine interne à la faculté de médecine de l'université Tulane (Tulane Medical School). En 1989, une fois sa formation de spécialisation terminée au NCI, à Bethesda, dans l'État du Maryland, il occupa le poste chercheur principal au NCI en se spécialisant dans les nouvelles thérapies pour les patients atteints de cancer de la prostate de stade avancé, et ce jusqu'en 1993.

Le professeur Sartor a déclaré le suivant concernant sa nomination : « Au cours des dernières années, Clarity a réalisé des progrès importants dans le développement de sa plate-forme de produits à base de cuivre. Je suis ravi de rejoindre le Comité consultatif de Clarity car j'ai constaté depuis un certain temps les avantages que les produits radiopharmaceutiques apportent au traitement du cancer, en particulier celui de la prostate. J'ai très hâte de travailler avec l'équipe et d'exploiter les caractéristiques uniques et avantageuses du cuivre pour remédier aux limites actuelles des produits radiopharmaceutiques dans le traitement du cancer, et ce en vue d'améliorer les résultats des traitements pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. »

Le président exécutif de Clarity, le Dr Alan Taylor, a déclaré : « Nous sommes honorés d'accueillir le professeur Sartor au sein de notre comité consultatif en cette période passionnante où deux de nos produits ayant un potentiel de superproduction pour le traitement du cancer de la prostate, le SAR-bisPSMA et le SAR-BBN, seront soumis à des essais cliniques. Son expertise unique dans ce domaine et sa vaste expérience dans la conduite d'essais sur le cancer de la prostate seront inestimables pour le développement opportun et fructueux de ces produits. Nous sommes impatients de travailler coude à coude avec le professeur Sartor pour continuer d'avancer dans notre objectif de développer des traitements plus sûrs et plus efficaces pour les enfants et adultes atteints de cancer. »

