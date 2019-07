Le produit primé de Hongji devrait bientôt faire son entrée sur le marché européen

SHANGHAI, 3 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Récemment, lors de la 29e édition du China Cycle for 2019, le « Flying Dragon Cycle » de Hongji a remporté le Gold Award for Innovation (Médaille d'or de l'innovation). Le lauréat du prix représente la meilleure offre de sa catégorie et constitue la référence du secteur chinois du vélo et du vélo électrique.

Il est similaire au dernier héritage de l'équipe de Hongji, « Mobike Classic », que l'on trouve encore dans les rues du monde entier et ce depuis 2016, et qui est considéré comme le vélo de la meilleure qualité dans le secteur de la micromobilité.

« Flying Dragon » adopte également sa conception caractéristique, la structure unique à un seul bras entraîné par un arbre. Cependant, par rapport à la dernière génération, l'angle entre l'axe et l'arbre de transmission de Flying Dragon est optimisé de 90° à 85°, ce qui améliore considérablement le rapport de vitesse et offre un confort de conduite comparable à celui d'une structure à chaîne. Ensuite, le cadre est fabriqué et assemblé séparément pour faciliter l'emballage et le transport, ce qui réduit considérablement les coûts de transport. Par ailleurs, la conception des assemblages segment par segment est adoptée pour augmenter la limite d'élasticité. Le couvercle de l'arbre de transmission utilise les techniques les plus récentes pour assurer la taille et la robustesse de la structure. En même temps, le couvercle renforce l'attrait pour l'apparence du vélo, le rendant plus sportif et plus élégant. Enfin, pour le choix des pneus, la Flying Dragon est flexible et supporte aussi bien les pneus pleins que les pneus gonflables sans aucun réglage.

La plupart des membres de l'équipe principale de Hongjun Xu viennent du secteur automobile. Ils ont redessiné la structure du vélo et réduit le nombre total de pièces d'un vélo de plusieurs centaines à un peu plus de 80.

Hongjun Xu, ancien cofondateur de Mobike, aujourd'hui fondateur et PDG de Hongji, veut conduire son équipe à devenir le fournisseur de solutions de micromobilité le plus professionnel au monde. Hongji fournit déjà du matériel et des solutions complètes pour les plateformes de mobilité partagée de premier plan au niveau mondial. Elle continuera à redéfinir et à réinventer le vélo, et à utiliser les technologies les plus avancées, faisant de Hongji la marque haut de gamme de la micromobilité.

Actuellement, Hongji développe le vélo de demain. Le prototype est plutôt sympa, avec un cadre modulaire noir et un carénage mince, et sans avoir l'aspect de lourdeur que l'on trouve habituellement dans les vélos traditionnels. C'est aussi un équipement IdO, qui se connecte aux systèmes terminaux de mégadonnées via le téléphone mobile. Le surcroît de puissance du moteur s'adapte automatiquement au terrain et aux conditions de circulation. Ainsi, le cycliste ne sera pas épuisé, même après avoir parcouru plus de 16 kilomètres. Hongji devrait lancer sur le marché européen son « vélo du futur » au troisième trimestre 2019.