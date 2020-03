Le processeur T7510 d'UNISOC alimente le smartphone 5G de Hisense, le Hisense F50

SHANGHAI, 2 mars 2020 /PRNewswire/ -- UNISOC a donné le coup d'envoi de la conférence de presse du printemps 2020 sous le thème Capture the future value of 5G (Tirer profit de la valeur future de la 5G), et ce moyennant une webémission en direct présentant les dernières avancées technologiques et réalisations de la société. Lors de la conférence, Hisense a dévoilé plusieurs technologies et produits vedettes dont son premier smartphone 5G, le F50, qui est alimenté par le processeur T7510 d'UNISOC. Il s'agit d'un tournant dans leur partenariat à long terme de la décennie, mais également d'un jalon très important pour promouvoir la commercialisation des téléphones mobiles 5G.

Le smartphone Hisense F50 est alimenté par le processeur T7510 d'UNISOC, une solution 5G composée du modem 5G V510 d'UNISOC et du processeur d'applications T710.

« Le partenariat entre Hisense et UNISOC remonte à plusieurs années, et nous avons développé et commercialisé conjointement un prototype de téléphone mobile 5G depuis 2019. Une 5G rapide et fluide est l'exigence la plus fondamentale des utilisateurs, et nous sommes heureux de pouvoir travailler ensemble pour lancer cette nouvelle technologie 5G à grand succès. UNISOC se réjouit de collaborer avec Hisense à l'avenir pour explorer conjointement le processus de développement de la 5G et accélérer le rythme de sa commercialisation », a déclaré le directeur général adjoint d'UNISOC, David Wu.

« UNISOC est un partenaire stratégique important de Hisense. Nous nous attaquons conjointement aux principales technologies de l'industrie depuis 2004 et travaillons coude à coude depuis 16 ans pour présenter de nouvelles réalisations. Le futur téléphone mobile 5G Hisense F50 a intégré le processeur T7510 d'UNISOC, rendant ainsi la 5G accessible à plus d'utilisateurs tout en permettant des expériences intelligentes et excellentes », a déclaré le directeur général adjoint chargé du Hisense Electronic Information Group et directeur général adjoint de Hisense Communication Co., Ltd, Ma Xiaohang. « En tant que groupe couvrant les industries 2C telles que les communications, la télévision, la climatisation et les réfrigérateurs, et les industries 2B telles que les communications optiques, le transport intelligent, les soins médicaux intelligents et la maison intelligente, Hisense a clairement défini les exigences pour les trois principaux scénarios d'application de la 5G : un haut débit mobile amélioré (eMBB), une communication ultra-fiable à faible latence (URLLC) et des communications massives de type machine (mMTC). Par conséquent, la coopération qui s'ensuivra entre Hisense et UNISOC couvrira tous les domaines pour développer conjointement l'industrie chinoise 5G », ajoute-t-il.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1096965/UNISOC_T7510.jpg