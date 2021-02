Le Prix et les Bourses Michener - Dernier appel de candidatures

OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener rappelle aux médias et aux journalistes que le délai pour soumettre les candidatures pour le Prix Michener et les trois bourses annuelles expire dans une semaine.

Pierre-Paul Noreau, président de la Fondation, encourage les organes de presse dont les reportages ont servi l'intérêt public en 2020 à participer au concours pour le prestigieux Prix Michener.

Il incite en outre les journalistes et les médias admissibles à soumettre leur candidature pour l'une des deux Bourses Michener-Deacon pour le reportage d'enquête et la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme. Chacune de ces bourses offre 40 000 $ en argent et 5000 $ en dépenses.

La date limite pour soumettre des candidatures, tant pour le Prix que pour les bourses, est le 19 février 2021. Il est facile de s'inscrire en ligne par l'entremise du site Web de la Fondation : www.PrixMichener.ca.

Les organes de presse qui cette année prévoient s'inscrire à la fois au concours de la Fondation pour le journalisme canadien et à celui du Prix Michener peuvent trouver un formulaire de double candidature au https://cjf-fjc.ca/cjf_awards/michenerjackman/.

Depuis sa création en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, le Prix Michener est devenu la distinction récompensant le journalisme d'intérêt public la plus convoitée au Canada. Les juges sont tenus de considérer les ressources dont dispose l'organe de presse pour produire le reportage.

La Bourse Michener-Deacon pour le reportage d'enquête est le premier prix au Canada qui encourage l'excellence journalistique dans la presse écrite, audiovisuelle et électronique. Soutenue par le Groupe Banque TD, la Bourse est offerte aux journalistes et organes de presse afin d'appuyer leurs projets de reportage. La Bourse L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme bénéficie quant à elle de l'appui de BMO Groupe financier.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER