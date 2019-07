Le premier projet de chaîne d'approvisionnement intelligente de XCMG passe avec succès des essais d'acceptation nationaux

XUZHOU, Chine, 12 juillet 2019 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ) a développé sa première plateforme de chaîne d'approvisionnement intelligente, la première de Chine, (la plateforme) en utilisant le système Handle du Dr Robert Kahn. La plateforme, qui a passé récemment avec succès des essais d'acceptation nationaux, fournira une solution à quatre étapes pour la traçabilité des informations, le stockage intelligent, la logistique intelligente et le marketing et les services, ce qui permettra à XCMG d'optimiser son efficacité opérationnelle.

La chaîne d'approvisionnement intelligente de XCMG, bâtie en trois ans, est le premier projet au monde à appliquer le système Handle à l'industrie de la fabrication d'équipements.

« La plateforme de chaîne d'approvisionnement intelligente de XCMG est un lien crucial pour assurer le partage d'informations et l'efficacité opérationnelle entre les entreprises en amont et en aval de XCMG. XCMG a pour mission de créer des systèmes hautement efficaces et intelligents convergeant l'achat, la logistique et l'échange d'informations afin de promouvoir la Fabrication intelligente (FI) », a noté Dawei Jiang, directeur général de Xuzhou XCMG Material Supply.

Le système Handle permet à la chaîne d'approvisionnement intelligente de XCMG de faire le suivi des informations et de la connexion entre les équipements et les pièces fondamentales, ainsi que la gestion d'inventaire de composants hors site, un retour d'information en temps réel sur le marché et sur la qualité, une gestion d'entrepôt mobile sans papier, et bien plus.

Relever les défis de 5G

En entrant dans l'ère 5G, XCMG a accéléré son développement internet industriel et son intégration IdO. En tant que leader de l'industrie chinoise des machines de construction, XCMG recherche activement les opportunités présentées par les technologies 5G dans le domaine de l'internet industriel.

Zhang Qiliang, directeur général de Jiangsu XCMG Information Technology Co., Ltd., a pris la parole le 23 juin lors d'un séminaire sur l'utilisation commerciale de 5G et sur l'innovation et le développement de l'internet industriel. Commentant sur l'introduction de 5G au secteur durant l'évènement, M. Zhang, a déclaré : « La Chine, grâce aux technologies émergentes de 5G et à l'internet industriel, apporte une nouvelle révolution au secteur de la fabrication. La convergence et l'application innovante des deux focaliseront sur l'IdO (Internet des Objets), l'automatisation et la commande industrielles, le suivi logistique, la RA industrielle et la technologie cloud dans la robotique. »

« XCMG continuera de tirer parti de cette révolution, de promouvoir le développement de l'intégration de l'IA, de 5G et de la sécurité industrielle à la plateforme d'information industrielle Hanyun de XCMG afin de créer une plus grande valeur pour ses clients », a ajouté M. Zhang.

Cette adoption de la nouvelle révolution technologique sera soutenue par une collaboration à long terme avec l'Institut de recherche sur l'industrie internet de l'Université de Tsinghua par XCMG en XX. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, cette université de premier plan et XCMG collaboreront dans les domaines de l'internet industriel et de l'IM afin de promouvoir le développement économique.

À propos de XCMG

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde comptant 76 ans d'histoire. La société occupe actuellement la sixième place dans l'industrie des machines de construction dans le monde. La société exporte à plus de 183 pays et régions à l'échelle mondiale.

Veuillez consulter www.xcmg.com , Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn et Instagram .