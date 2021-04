Le premier ministre Trudeau participera au Sommet des dirigeants sur le climat

OTTAWA, ON, le 17 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il participera au Sommet virtuel des dirigeants sur le climat convoqué par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, les 22 et 23 avril.

Conformément à la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, le Canada est résolu à travailler avec les États-Unis en vue de contrer la crise climatique et de créer des emplois et des opportunités économiques pour les citoyens des deux pays.

Le Sommet des dirigeants sur le climat fournira aux chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'à des chefs d'entreprise et des dirigeants de la société civile une importante occasion de se rencontrer et de discuter de l'urgente nécessité de prendre des mesures plus vigoureuse dans le dossier du climat. Le sommet permettra également de démontrer que la réduction des émissions et l'adaptation aux changements climatiques mèneront à de nouvelles opportunités économiques et à la création de nouveaux emplois, y compris ici, au Canada.

Pendant le sommet, le premier ministre Justin Trudeau discutera des mesures audacieuses mises en place au Canada pour favoriser le climat, notamment dans le cadre de notre plan climatique Un environnement sain et une économie saine. Ce plan vise à rendre la vie plus abordable et les communautés plus agréables, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne et à améliorer la propreté de l'air et de l'eau pour nos enfants et nos petits-enfants.

En outre, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, participera à une séance axée sur l'importance que peuvent avoir les solutions fondées sur la nature dans l'action pour le climat. La ministre du Développement international, Karina Gould, représentera également la délégation canadienne.

Les dirigeants présents au sommet virtuel parleront également de moyens de renforcer les efforts collectifs visant à réduire les émissions, à mobiliser les investissements des secteurs public et privé pour mener à bien la transition vers la carboneutralité et à aider les pays vulnérables à faire face aux impacts climatiques.

Les changements climatiques n'ont pas de frontière. Ce n'est qu'en collaborant avec nos partenaires internationaux que nous pourrons bâtir un avenir plus fort, plus résilient et plus propre pour les Canadiens et les gens du monde entier.

Citation

« Les changements climatiques sont l'une des plus grandes menaces auxquelles notre monde est confronté. Toutefois, ils présentent également d'énormes opportunités économiques. Je félicite le président Biden d'avoir convoqué ce sommet, et j'ai hâte de présenter le travail que le Canada accomplit afin de lutter contre les changements climatiques, protéger notre environnement et faire croître notre économie. En continuant de travailler ensemble, nous créerons de nouveaux emplois et bâtirons un avenir plus propre et plus résilient pour chacune de nos populations. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le sommet réunira à nouveau le Forum sur l'énergie et le climat des principales économies, qui rassemble 17 pays responsables d'environ 80 p. 100 des émissions mondiales et du PIB mondial, et qui a déjà contribué à l'obtention de résultats positifs lors de la préparation de la CdP 15 à Copenhague.

Parmi les autres participants figureront des pays qui ont fait preuve d'un solide leadership matière de climat, qui sont particulièrement vulnérables aux impacts climatiques ou qui tracent des voies innovantes vers une économie carboneutre.

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la prise d'engagements supplémentaires est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris , à savoir limiter le réchauffement à 1,5 °C, et éviter les pires conséquences des changements climatiques.

, à savoir limiter le réchauffement à 1,5 °C, et éviter les pires conséquences des changements climatiques. On estime que, d'ici 2022-2023, la taille du marché mondial des technologies propres devrait se situer entre 2,5 et 6,4 milles milliards de dollars américains. Le plan climatique renforcé du Canada tient compte de cette opportunité et permet aux travailleurs et aux entreprises du Canada de se positionner parmi les chefs de file d'une économie mondiale axée sur une réduction de plus en plus marquée des émissions de carbone.

Liens connexes

