Le premier ministre se rendra en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne

OTTAWA, le 1er févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne du 6 au 14 février 2020.

Ces visites seront axées sur les opportunités et la prospérité économiques, les changements climatiques, la démocratie et l'égalité des sexes. Elles offriront l'occasion de renforcer nos relations dans la région et de nouer de nouveaux partenariats au profit des Canadiens.

Le premier ministre se rendra d'abord à Addis-Abeba, en Éthiopie, où il rencontrera le premier ministre Abiy Ahmed et la présidente Sahle-Work Zewde ainsi que des partenaires et des intervenants éthiopiens. En compagnie de la ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, et de sa délégation commerciale, il fera la promotion d'occasions de commerce et d'investissement entre nos deux pays. De plus, il rencontrera les dirigeants mondiaux dans le cadre du 33e Sommet de l'Union africaine et prendra part à des activités en marge du sommet axées sur le resserrement de nos relations avec les pays africains. Ces activités porteront également sur la promotion de la croissance économique, grâce à la création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes. Le premier ministre discutera de l'adoption de mesures innovatrices pour lutter contre les changements climatiques, de la promotion de la démocratie ainsi que de l'autonomisation des femmes et des filles.

Le premier ministre se rendra ensuite à Dakar, au Sénégal, où il rencontrera le président du Sénégal, Macky Sall. Il participera également à une série d'activités visant à resserrer davantage les liens étroits qui unissent déjà les deux pays de la Francophonie. Ils discuteront d'enjeux tels que le commerce et les investissements, le maintien de la paix et la démocratie, l'égalité des sexes et les changements climatiques.

Enfin, le premier ministre Trudeau se rendra en Allemagne pour participer à la Conférence de Munich sur la sécurité. Il y rencontrera des dirigeants mondiaux et des spécialistes de la sécurité internationale afin de trouver des solutions durables aux principales menaces à la sécurité mondiale.

Tout au long de notre campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous continuerons de faire avancer nos priorités sur la scène mondiale et créer de nouvelles opportunités pour les gens et les entreprises au Canada et à travers le monde.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, accompagneront le premier ministre lors de certaines visites.

Citation

« Dans un monde qui évolue rapidement, le Canada doit faire preuve de leadership sur la scène internationale et continuer de bâtir des ponts pour faire avancer les dossiers les plus importants pour les Canadiens. Nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires pour lutter contre les changements climatiques, favoriser la croissance économique, faire progresser l'égalité des sexes, promouvoir la démocratie et trouver des moyens innovateurs d'aider les citoyens et les entreprises du Canada à réussir. J'ai hâte d'échanger avec d'autres dirigeants pour bâtir un avenir plus prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le 33 e Sommet de l'Union africaine a pour thème « Faire taire les armes à feu : créer des conditions propices au développement de l'Afrique ».

Le Canada a établi des relations diplomatiques avec l'Éthiopie en 1965. Nos deux pays ont des objectifs communs fondés sur des intérêts en matière de sécurité régionale, des liens commerciaux croissants ainsi que le développement social, économique et politique.

Le Canada et le Sénégal ont établi des relations diplomatiques en 1962. Nos deux pays travaillent ensemble pour faire progresser la paix et la sécurité dans la région, et ils sont tous deux des membres actifs de la Francophonie, un groupe de 88 États et gouvernements membres représentant cinq continents et ayant le français comme langue commune.

Fondée en 1963, la Conférence de Munich sur la sécurité réunit tous les ans des dirigeants mondiaux, des ministres et des fonctionnaires, des parlementaires, des officiers militaires supérieurs, des universitaires, des journalistes et d'autres dirigeants pour discuter des défis actuels et futurs en matière de sécurité.

