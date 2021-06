Le premier ministre salue le renouvellement du mandat de Daniel Therrien à titre de commissaire à la protection de la vie privée du Canada

OTTAWA, ON, le 4 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui le renouvellement du mandat de Daniel Therrien à titre de commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Ce renouvellement de mandat prend effet aujourd'hui et durera un an.

Le Commissariat à la protection de la vie privée aide le Parlement en lui fournissant des renseignements impartiaux et fondés sur les faits ainsi que des conseils d'experts, avec pour mission de protéger et de promouvoir le droit à la vie privée des Canadiens. Le commissaire à la protection de la vie privée est notamment chargé d'enquêter sur les plaintes, d'effectuer des vérifications et d'intenter des poursuites judiciaires s'il y a lieu. Il doit également rendre compte à la population de la façon dont les organisations des secteurs public et privé traitent les renseignements personnels. En outre, il est appelé à soutenir la recherche et à favoriser la sensibilisation et la compréhension du public relativement aux dossiers liés à la protection de la vie privée.

M. Therrien a été nommé commissaire à la protection de la vie privée du Canada le 5 juin 2014, après avoir travaillé pendant trois décennies comme avocat au sein du gouvernement fédéral, se spécialisant dans les dossiers liés aux droits de la personne, à la sécurité publique et à la sécurité nationale. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le commissaire à la protection de la vie privée est nommé pour un mandat de sept ans et peut être reconduit dans ses fonctions pour des mandats supplémentaires n'excédant pas sept ans.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada