Le premier ministre participera au Sommet du G7 en France

OTTAWA, le 17 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Biarritz, en France, pour participer au Sommet des dirigeants du G7 du 24 au 26 août.

Lors du Sommet, les dirigeants traiteront des défis les plus urgents auxquels notre monde fait face. Ils pourront notamment veiller à ce qu'un plus grand nombre de gens puissent profiter d'une économie qui évolue rapidement.

La France accueille le Sommet du G7 de cette année, qui sera axé sur la réduction des inégalités. Au cours de la visite, les dirigeants aborderont des thèmes clés que le Canada avait soulignés dans le cadre de sa présidence du G7 en 2018. Ils discuteront notamment des différentes façons de bâtir des économies qui profitent à tous, de faire avancer l'égalité des sexes, de lutter contre la crise climatique et de défendre l'ordre international fondé sur des règles. La France a également décidé de maintenir le Conseil consultatif du G7 sur l'égalité des sexes qui avait été lancé sous la présidence canadienne.

Au Sommet, le premier ministre continuera d'être une voix forte sur ces enjeux. Il insistera sur le besoin de créer de nouvelles opportunités pour la classe moyenne afin d'aider les gens à avoir confiance en l'avenir.

Le premier ministre soulèvera également le commerce et l'investissement et encouragera ses homologues à agir pour combattre l'extrémisme violent sous toutes ses formes, y compris en ligne. De plus, il soulignera la nécessité de prendre des mesures décisives et d'agir ensemble pour lutter contre la crise climatique et protéger nos océans.

La France a également invité des dirigeants de pays hors du G7 à participer à certaines parties du Sommet. Lors de ces rencontres, le premier ministre Trudeau échangera avec des dirigeants africains sur les moyens de combattre les inégalités à travers le monde, d'encourager la stabilité et de promouvoir le développement en Afrique, en particulier dans la région du Sahel.

Citation

« La France et le Canada sont des partenaires proches, unis par des liens d'amitié durables et étroits. Sous la direction de la France, le Sommet du G7 de cette année sera l'occasion de faire avancer les enjeux importants que le Canada a mis de l'avant lors de notre présidence. Maintenant plus que jamais, les dirigeants du G7 doivent unir leurs forces pour bâtir un avenir prospère pour un plus grand nombre de gens. Ensemble, nous allons combattre les inégalités, encourager des économies qui profitent à tous, promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre la crise climatique et créer des nouvelles opportunités pour les gens à travers le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la quatrième fois où le premier ministre Justin Trudeau participera à un sommet du G7.

participera à un sommet du G7. Les dirigeants du G7 se réunissent chaque année depuis les années 1970 pour discuter de questions d'intérêt national et mondial.

Le G7 comprend l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France , l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Les présidents de la Commission et du Conseil de l'Union européenne assistent également aux réunions.

, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Les présidents de la Commission et du l'Union européenne assistent également aux réunions. La France a invité d'autres pays à participer au Sommet, notamment l'Afrique du Sud, l'Australie, le Burkina Faso , le Chili, l'Égypte, l'Inde, le Rwanda et le Sénégal. Plusieurs organisations internationales seront également représentées au Sommet.

a invité d'autres pays à participer au Sommet, notamment l'Afrique du Sud, l'Australie, le , le Chili, l'Égypte, l'Inde, le et le Sénégal. Plusieurs organisations internationales seront également représentées au Sommet. Le Canada a assuré la présidence du G7 l'an dernier. La France assure la présidence en 2019 et les États-Unis, en 2020.

