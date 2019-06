Le premier ministre effectuera une visite aux États-Unis

OTTAWA, le 13 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Washington D.C. le 20 juin pour rencontrer le président des États-Unis, Donald J. Trump.

Le partenariat économique entre le Canada et les États-Unis figure parmi les plus importants au monde, et soutient des millions de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière.

Lors de la visite, le premier ministre Trudeau et le président Trump discuteront de la ratification du nouvel Accord de libre-échange nord-américain, qui créera encore plus d'emplois bien rémunérés et de nouvelles opportunités pour les Canadiens comme pour les Américains. Les dirigeants échangeront également leurs perspectives sur les efforts visant à résoudre les enjeux commerciaux qui persistent.

De plus, à l'approche du Sommet du G20 d'Osaka, les deux dirigeants discuteront d'importants défis mondiaux, y compris de la détention injustifiée de deux Canadiens en Chine.

Le premier ministre et le président auront également la chance de discuter du partenariat solide entre nos deux pays en matière de sécurité et de défense.

Citation

« Les Canadiens et les Américains sont à leur meilleur lorsqu'ils travaillent ensemble pour faire croître la classe moyenne et créer des nouvelles opportunités des deux côtés de la frontière. J'ai hâte de rencontrer le président Trump pour discuter de la ratification du nouvel ALENA et des façons dont nous pouvons resserrer encore davantage nos liens commerciaux et économiques. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis figurent parmi les plus importantes du monde. Les deux pays partagent également la plus longue frontière sécurisée du monde, que traversent chaque jour quelque 384 000 personnes et des biens et services d'une valeur de 2,6 milliards de dollars.

Le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays a augmenté de 5,7 p. 100 pour atteindre 742,9 milliards de dollars en 2018.

Le Canada achète plus de produits des États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni mis ensemble.

achète plus de produits des États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni mis ensemble. Les États-Unis sont le plus important investisseur au Canada. En 2018, le stock d'investissements américains au Canada s'élevait à 406 milliards de dollars, ce qui représente près de la moitié de tous les investissements faits au Canada.

Les échanges commerciaux entre les membres de l'ALENA, en l'occurrence le Canada, les États-Unis et le Mexique, étaient évalués à près de 1,5 mille milliards de dollars en 2018.

Relations Canada-États-Unis

