Le premier ministre conclut une visite productive en Éthiopie pour promouvoir des partenariats

ADDIS-ABEBA, Éthiopie, le 10 fév. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse en Éthiopie. La population de l'Afrique est jeune, en croissance et est tournée vers l'avenir. Ce qui fait des pays de cette région des partenaires naturels pour le Canada.

La visite avait pour objectif de renforcer les partenariats entre le Canada, l'Éthiopie et les pays d'Afrique dans plusieurs domaines, dont la démocratie, l'autonomisation des femmes, les changements climatiques et la croissance économique.

Lors de sa rencontre avec le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et la présidente, Sahle-Work Zewde, le premier ministre a évoqué la façon dont nos deux gouvernements peuvent collaborer davantage pour faire avancer la démocratie et l'égalité des sexes. Ils ont aussi discuté du besoin de trouver des solutions innovatrices aux changements climatiques et d'accroître le commerce et les investissements entre les deux pays. Le gouvernement canadien croit que l'avancement de ces priorités communes aide les deux pays et l'Afrique à croître.

Afin de renforcer nos liens commerciaux, le premier ministre était accompagné d'une délégation commerciale canadienne et de la ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng. Le premier ministre Trudeau et la ministre Ng se sont engagés à créer plus d'opportunités de commerce et d'investissement pour les entreprises des deux pays. Le premier ministre était accompagné de Masai Ujiri, qui a aidé à faire avancer les intérêts du Canada sur le continent grâce à ses relations de longue date en Afrique. Cela inclut son travail pour l'autonomisation des jeunes avec son organisation Giants of Africa.

En plus de réaliser d'importants investissements pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir l'égalité des sexes, le Canada offrira un financement à la Commission électorale nationale de l'Éthiopie pour renforcer la démocratie. Le Canada a également accueilli l'Éthiopie au sein du Programme d'instruction et de coopération militaires du Canada, qui offre de la formation militaire aux pays membres et les aide à renforcer leurs capacités en matière de sécurité.

La visite du premier ministre en Éthiopie coïncidait avec le 33e Sommet de l'Union africaine. C'était la première fois qu'un premier ministre canadien assistait à ce Sommet. Le premier ministre a rencontré d'autres dirigeants mondiaux pour explorer le rôle que pourrait jouer le Canada pour aider à réaliser leur vision commune d'une Afrique mieux intégré, plus prospère et plus pacifique. Cette réflexion est particulièrement utile pour le Canada, qui préside la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies en 2020.

Au cours de ces événements, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada offrirait du soutien à la Commission de l'Union africaine pour l'avancement de l'égalité des sexes. Grâce à ces investissements, le Canada aidera à créer de nouvelles opportunités pour accroître les occasions économiques et éliminer les obstacles pour 150 000 femmes en Afrique de l'Est. D'autres investissements permettront d'offrir une formation en leadership à 200 jeunes leaders et de soutenir des entrepreneurs à la tête de petites et moyennes entreprises en Éthiopie, notamment celles qui sont dirigées par des jeunes et des femmes. Lorsque les femmes réussissent, c'est toute l'économie mondiale qui en profite.

Lors de sa visite, le premier ministre a participé à des activités sur de nombreux enjeux importants comme la pauvreté et les inégalités. Nous devons favoriser l'autonomisation des femmes et des filles. Il a annoncé des investissements destinés à promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles ainsi qu'à lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le sexe.

Le premier ministre Trudeau a également souligné que pour bâtir une économie qui profite à tous, il faut lutter contre les changements climatiques. Il a annoncé que le Canada coorganisera la première conférence sur la croissance propre Canada-Afrique, à Addis-Abeba, en 2021. La conférence permettra d'explorer des moyens innovateurs de faire croître nos économies tout en réduisant les émissions et en augmentant notre capacité à faire face aux changements climatiques.

Le premier ministre a participé à une discussion sur le potentiel de l'économie bleue en Afrique, un concept qui repose sur l'exploitation des ressources océaniques pour stimuler la croissance économique, créer des emplois, soutenir la réduction de la pauvreté et assurer un avenir durable à nos océans. Il a souligné que le Canada travaille avec d'autres pays en vue de bâtir une économie océanique plus durable au pays et à l'étranger. Ainsi, le Canada poursuit le rôle de chef de file qu'il a assumé en tant que président du G7 en 2018 et coorganisateur de la Conférence sur l'économie bleue durable de 2018, au Kenya. Le gouvernement canadien pense que pour encourager la croissance économique, les pays doivent travailler ensemble en vue de protéger les côtes et les communautés côtières, assurer l'utilisation durable des océans et des pêches, et éliminer les déchets plastiques dans les océans.

Tout au long de la visite, le premier ministre Trudeau a fait valoir que le Canada est un partenaire important pour l'Éthiopie et l'Afrique. Il a démontré que le Canada est prêt à collaborer avec le continent pour relever les défis mondiaux et bâtir un avenir meilleur, plus sûr et plus prospère pour les Canadiens et les Africains.

« Le Canada est un partenaire naturel de l'Éthiopie et des pays d'Afrique. Grâce à nos priorités communes, dont la croissance économique, l'égalité des sexes et la lutte contre les changements climatiques, nous pouvons trouver des nouvelles façons pour faire croître les entreprises et créer des opportunités. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration afin de relever les défis mondiaux et tracer la voie à suivre pour tout le monde. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Au cours de cette visite, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré

a rencontré Moussa Faki Mahamat , président de la Commission de l'Union africaine

Abiy Ahmed , premier ministre de l'Éthiopie

Sahle-Work Zewde , présidente de l'Éthiopie

Paul Kagame, président du Rwanda



Abdel Fattah el-Sisi, président de l'Égypte

Jorge Carlos Fonseca , président de Cabo Verde

Muhammadu Buhari, président du Nigeria



Pravind Jugnauth , premier ministre de Maurice

Andry Rajoelina, président de Madagascar



Mohamed Abdullahi Mohamed , président de la Somalie

Mokgweetsi Masisi, président du Botswana



Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso

Le Canada a établi des relations diplomatiques avec l'Éthiopie en 1965. Les deux pays ont des objectifs communs qui reposent sur leurs intérêts liés à la sécurité régionale, des liens commerciaux croissants ainsi que le développement social, économique et politique.

Le Canada a établi des relations diplomatiques avec l'Éthiopie en 1965. Les deux pays ont des objectifs communs qui reposent sur leurs intérêts liés à la sécurité régionale, des liens commerciaux croissants ainsi que le développement social, économique et politique. Le commerce de marchandises entre le Canada et l'Éthiopie s'est élevé à plus de 170 millions de dollars en 2018. À l'heure actuelle, des entreprises canadiennes sont présentes dans les secteurs éthiopiens de l'aérospatiale, de l'énergie, des technologies de l'information et des communications, de l'agriculture et des mines.

L'Union africaine est une organisation multilatérale qui fait la promotion de la paix, de la sécurité, du développement socioéconomique, de la gouvernance, de la lutte contre les changements climatiques et de l'intégration continentale. Le Canada a été accrédité en tant qu'observateur permanent de l'Union africaine.

L'Union africaine est dirigée par son Assemblée, composée de chefs d'État et de gouvernement africains qui se réunissent chaque année au Sommet pour élaborer, négocier et adopter des positions communes à l'égard des enjeux et des priorités incontournables du continent.

En 2018, le Canada, le Kenya et le Japon ont tenu conjointement la première conférence mondiale sur l'économie bleue durable, qui visait à renforcer le soutien de la communauté internationale à l'égard du Programme de développement durable à l'horizon 2030 instauré par les Nations Unies.

Le Canada travaille avec des partenaires en Afrique pour faire avancer des priorités communes

