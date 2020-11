Le premier ministre conclut le Sommet virtuel des dirigeants du G20

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet virtuel des dirigeants du G20. Cet événement s'est déroulé sous la présidence du Royaume d'Arabie saoudite. De plus, le premier ministre a accueilli favorablement les conclusions présentées dans la Déclaration des dirigeants du G20.

Lors des réunions virtuelles organisées dans le cadre du Sommet, le premier ministre Trudeau a abordé l'importance du leadership du G20. Il a également souligné la nécessité d'une action concertée afin de combattre la pandémie de COVID-19, de rétablir la croissance économique et de prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques. Puis, il a insisté sur la nécessité de respecter et de défendre la primauté du droit et les droits de la personne, notamment les droits des femmes. Ainsi, nous pourrons prévenir la persécution et les mauvais traitements à travers le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons aspirer à la réussite mondiale seulement si nous trouvons un meilleur chemin vers la paix, la prospérité et un avenir durable.

Le premier ministre a défendu un accès équitable aux vaccins, aux produits thérapeutiques et aux outils de diagnostic, car nous ne pourrons vaincre la pandémie au Canada que si nous y mettons fin partout. Il a aussi réitéré le soutien et les contributions du Canada à l'égard d'initiatives telles que le mécanisme COVAX et d'institutions multilatérales comme l'Organisation mondiale de la santé, qui sont essentielles à notre combat contre la COVID-19.

Au cours du Sommet, le premier ministre a souligné qu'il était important de placer les gens au cœur des efforts de rétablissement. Qu'il s'agisse de créer de nouveaux emplois ou de favoriser une croissance économique qui profite à tous nos citoyens, nous devons rebâtir des sociétés plus sûres, plus justes et plus résilientes. Par ailleurs, pendant que nous nous remettons de la situation causée par le virus, nous devons accorder la priorité au soutien destiné aux groupes marginalisés, favoriser l'autonomisation des femmes et des jeunes et continuer de respecter les principes démocratiques fondamentaux, dont la liberté de la presse. À cet égard, nous devons notamment réduire le fossé numérique et offrir un accès équitable à une éducation de qualité et à des services financiers aux gens de partout dans le monde. Le premier ministre a également soulevé l'importance des échanges commerciaux prévisibles, inclusifs, durables, transparents et fondés sur des règles pour garantir la réussite de la relance économique mondiale.

De plus, le premier ministre a abordé la nécessité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Il a réitéré l'importance d'une action concertée de la part des membres du G20 pour appuyer un monde plus propre, plus vert et plus compétitif. Cela doit être fait conformément aux engagements issus de l'Accord de Paris et des objectifs de développement durable.

Tous ensemble, grâce à nos valeurs communes et à une coopération multilatérale efficace, nous pourrons rebâtir le monde en mieux et sortir encore plus forts de la pandémie.

« C'est seulement ensemble que nous pourrons surmonter les plus grands défis d'aujourd'hui et de demain et créer un monde plus résilient qui profite à tous. Le Sommet virtuel des dirigeants du G20 a été l'occasion d'intensifier les efforts mondiaux visant à lutter contre la COVID-19, à rétablir la croissance économique et à combattre les changements climatiques. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le G20 est le principal forum pour la coopération économique internationale. Il réunit les dirigeants des plus grandes économies dans le monde autour d'enjeux financiers et socioéconomiques.

Le Sommet du G20 comportait les séances suivantes : Surmonter la pandémie et rétablir la croissance et les emplois; Bâtir un avenir inclusif, durable et résilient. Il comprenait également des événements parallèles, à l'intention des dirigeants, sur la préparation et la réponse à la pandémie ainsi que sur la sauvegarde de la planète.

L'Italie accueillera le Sommet du G20 en 2021.

