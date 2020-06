Le premier ministre annonce la nomination de la nouvelle juge en chef du Québec

OTTAWA, ON, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Manon Savard, juge de la Cour d'appel du Québec, au poste de juge en chef du Québec.

La juge en chef Savard remplace l'honorable Nicole Duval Hesler, qui a été la première femme juge en chef du Québec. La juge en chef Hesler a pris sa retraite à compter du 8 avril 2020.

Citation

« Je souhaite beaucoup de succès à l'honorable Manon Savard dans son nouveau rôle de juge en chef du Québec. La juge en chef Savard a exercé le droit à Montréal pendant plus de 23 ans et a plus récemment servi à titre de juge au Québec pendant plus de 10 ans. Je suis certain qu'elle saura bien servir les Québécois dans ses nouvelles fonctions. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les juges en chef du Canada sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature. Celui-ci a pour objectif d'améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du Canada .

La juge en chef du Québec est une juge de la Cour d'appel et exerce les fonctions de cette charge au sein d'une équipe de 21 autres juges à temps plein. À ce nombre, il faut ajouter les juges surnuméraires, dont le nombre ne peut pas dépasser 20, mais qui, dans les faits, varie selon les années.

Note biographique

L'honorable Manon Savard

