SHANGHAI, 11 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le 4 juillet à 5h36 heure locale, le premier avion mondial sur le thème de la CIIE s'est envolé de Shanghai en direction de l'aéroport international Paris-Charles de Gaulle, en effectuant le premier vol international de l'avion avec 245 passagers à bord.

Conjointement lancé par le bureau de la CIIE et China Eastern Airlines (CEA), l'avion est un Boeing 777-300ER, modèle phare long courrier international, qui dispose d'un système de services aux passagers d'un nouveau genre. Parmi les motifs peints figurent le panda mascotte « Jin Bao » de la China International Import Expo (CIIE).

La troisième CIIE aura lieu à Shanghai, du 5 au 10 novembre 2020. En tant que plus grande compagnie aérienne dont la base principale se situe à Shanghai, et figurant parmi les 10 meilleures compagnies aériennes au monde, CEA a signé un contrat en tant que « société principale de soutien » et que « transporteur aérien désigné » dans le cadre de l'exposition, jouant conjointement de multiples rôles de sponsor, de transporteur, d'acheteur, de fournisseur de services, etc.

L'Expo est la première exposition nationale au monde sur le thème des importations. Le chiffre d'affaires cumulé des transactions au cours de la deuxième Expo en novembre 2019 a atteint 71,13 milliards USD, soit une augmentation de 23 % par rapport à la première édition. Plus de 3 800 entreprises ont participé à l'exposition, et plus de 500 000 acheteurs s'y sont rendus pour discuter d'achat.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=367128

Légende : Le premier avion mondial sur le thème de la CIIE lancé par CEA s'est envolé vers Paris dans le cadre de son premier vol international.

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=367132

Légende : Le premier avion mondial sur le thème de la CIIE lancé par CEA s'est envolé vers Paris dans le cadre de son premier vol international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1213015/1_CEA_CIIE_themed_Airplane.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1213016/2_CEA_CIIE_themed_Airplane.jpg