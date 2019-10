Le président Macky Sall et l'évêque Munib A. Younan sont choisis comme lauréats du Prix Sunhak de la paix 2020

- L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, est choisi pour le prix « Founders »

NAGOYA, Japon, 5 octobre 2019 /CNW/ - Le comité du Prix Sunhak de la paix a choisi Macky Sall (59 ans, président du Sénégal) et Munib A. Younan (70 ans, ancien président de la Lutheran World Federation) comme lauréats du Prix Sunhak de la paix 2020. De plus, pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de son fondateur, le révérend et docteur Sun Myung Moon, un prix spécial désigné « Founders » sera remis à Ban Ki-moon (76 ans, ancien secrétaire général des Nations Unies).

Le président Macky Sall est reconnu pour avoir répandu la démocratie mature dans les pays voisins du continent africain, où la dictature et la pauvreté demeurent endémiques, en réussissant à réduire la durée du mandat présidentiel et à faire revivre l'économie du pays par une politique de transparence. L'évêque Munib A. Younan, réfugié palestinien, est salué pour son dévouement à harmoniser le judaïsme, le christianisme et l'islam au Moyen-Orient pendant plus de 40 ans depuis sa nomination à titre de pasteur luthérien en 1976, et pour son rôle de premier plan dans la quête d'une résolution pacifique au Moyen-Orient.

L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lauréat du prix « Founders », a été choisi en reconnaissance de sa dévotion durant son mandat à orienter l'ONU vers un monde durable face aux crises et aux défis planétaires sans précédent, comme la crise économique mondiale, les changements climatiques, le terrorisme et la question des réfugiés.

Hong Il-sik, président du comité du Prix Sunhak de la paix, déclare : « Avec la montée de l'intérêt égocentrique partout dans le monde, l'esprit de collaboration internationale qui a sous-tendu l'ordre mondial d'après-guerre fait l'objet d'un déclin marqué. Les personnes couronnées aujourd'hui se sont engagées à faire tomber les frontières entre les gens et elles considèrent leur prochain selon les idéaux de coopération et de prospérité conjointe pour créer un monde meilleur vivant dans la paix. »

Le Prix Sunhak de la paix reconnaît et récompense tous les deux ans les personnes et les organismes qui contribuent à la paix et au bien-être des générations futures. La récompense de 1 million $ US est le plus important prix unique au monde. Le lauréat du prix « Founders », pour sa part, reçoit un montant en espèces de 500 000 $ US. La cérémonie de remise de prix se tiendra au KINTEX de Séoul, en Corée du Sud, le 5 février 2020.

