Le président et chef de la direction d'Hydro Ottawa met en garde les clients relativement à une hausse des appels suspects

OTTAWA, le 20 avril 2020 /CNW/ - À la lumière des nombreux signalements d'arnaques téléphoniques survenues dans la région d'Ottawa au cours de la fin de semaine et même aujourd'hui, Hydro Ottawa tient à rappeler à ses clients de se méfier des personnes qui prétendent représenter son entreprise et menacent de débrancher le service d'électricité. Hydro Ottawa a reçu environ 200 signalements depuis vendredi dernier.

Compte tenu de l'état d'urgence dans la province, Hydro Ottawa travaille en étroite collaboration avec la Commission de l'énergie de l'Ontario, le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario ainsi qu'avec des homologues de l'industrie afin de réagir aux préoccupations des clients quant à la gestion des frais d'électricité en cette période d'incertitude.

Le mois dernier, le gouvernement provincial a annoncé la prolongation de l'interdiction de débranchement pour motif de non-paiement jusqu'au 31 juillet, et ce, pour tous les clients résidentiels. Les petites entreprises qui consomment peu d'électricité sont maintenant aussi protégées par l'interdiction de débranchement. Depuis le 18 mars 2020, Hydro Ottawa a élargi l'interdiction afin qu'elle s'applique à tous ses clients. Sur son site Web, Hydro Ottawa propose également des options de paiement flexibles et des programmes d'aide financière, dont une aide d'urgence.

Hydro Ottawa tient à rappeler à ses clients les conseils de sécurité suivants :

Ne faites aucun paiement pour des frais qui ne figurent pas sur votre facture la plus récente.

Ignorez les messages textes ou les courriels qui vous invitent à cliquer sur un lien suspect pour obtenir un remboursement.

Ne composez pas le numéro de téléphone indiqué dans un message suspect. Appelez plutôt directement Hydro Ottawa au 613 738-6400 pour vérifier l'état de votre compte.

Ne fournissez pas de renseignements personnels ni de détails concernant votre compte.

Si vous vous sentez menacé de quelque façon que ce soit, composez le 9-1-1 ou appelez le Service de police d' Ottawa au 613 236-1222, poste 5433.

au 613 236-1222, poste 5433. Consultez la page Sensibilisation à la fraude sur le site Web d'Hydro Ottawa pour obtenir plus d'information.

Citation

« C'est tout à fait révoltant que des fraudeurs s'en prennent à nos clients en cette période très angoissante qui les rend plus vulnérables, semant de la confusion et de la détresse dont ils pourraient bien se passer. Je tiens à être clair : le courant ne sera pas débranché pour personne pendant que notre ville lutte contre la pandémie de COVID-19. J'incite tous nos clients à être vigilants et à se protéger contre ces ingénieuses arnaques en suivant nos conseils ou en nous contactant directement. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

www.hydroottawa.com

http://www.twitter.com/hydroottawa

http://www.facebook.com/hydroottawa

http://www.linkedin.com/company/hydro-ottawa

http://www.youtube.com/hydroottawalimited

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc.