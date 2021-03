Le président de Neptune Solutions Bien-être inc. Michael Cammarata est nommé parmi les 25 meilleurs chefs de la direction du secteur des biotechnologies

--CET HONNEUR LUI EST RÉSERVÉ PAR THE HEALTHCARE TECHNOLOGY REPORT--

LAVAL, QC, le 2 mars 2021 /CNW/ - Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), a été nommé l'un des 25 meilleurs chefs de la direction du secteur des biotechnologies en 2021 par The Healthcare Technology Report.

Depuis 2019, M. Cammarata dirige Neptune Solutions Bien-Être inc., une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission.

« Je suis honoré d'être reconnu aux côtés de certains des leaders d'opinion les plus révolutionnaires de l'industrie biotechnologique actuelle, a indiqué M. Cammarata. Cette reconnaissance ne serait pas possible sans la brillante et solide équipe de Neptune, dont la passion pour la santé et le bien-être nous propulse vers l'avant et permet de réaliser des percées pouvant changer des vies, particulièrement lorsqu'elle est confrontée à des défis sans précédent comme ceux de la dernière année. »

Les 25 meilleurs chefs de la direction du secteur des biotechnologies en 2021 sont reconnus pour les « progrès remarquables » qu'ils ont enregistrés dans des domaines comme le développement de vaccins, l'oncologie, la médecine régénérative, les maladies vasculaires, les maladies auto-immunes, la gestion de la douleur et les maladies neurodégénératives, selon The Healthcare Technology Report. Ils ont été sélectionnés parmi des centaines de personnes nommées.

« Les 12 derniers mois, plus que toute autre période de l'histoire récente, ont mis en évidence le talent exceptionnel, l'ingéniosité et la détermination des principaux dirigeants mondiaux dans le domaine des biotechnologies et de leur entreprise, a souligné The Healthcare Technology Report par voie de communiqué. Répondant de manière proactive aux besoins les plus urgents de l'heure, ces chefs de la direction interviennent, prennent de front des risques considérables et s'engagent avec audace dans le but de soigner non seulement les personnes vulnérables au sein de la population, mais aussi, dans certains cas, l'humanité dans son ensemble. »

Les autres lauréats sont Stéphane Bancel de Moderna Therapeutics, Allen Eaves de STEMCELL Technologies, Ugur Sahin de BioNTech, Michael Chambers d'Aldevron, Charles Brown de LifeLabs, Amit Munshi d'Arena Pharmaceuticals, Ryan Watts de Denali Therapeutics, Adam Grossman d'ADMA Biologics, Scott Hutton de Biodesix, John Houston d'Arvinas, Jeffrey Bailey de BioDelivery Sciences International, Mike Raab d'Ardelyx, Brian McKelligon d'Akoya Biosciences, Joseph Payne d'Arcturus Therapeutics, Michael Bailey d'AVEO Oncology, Adi Hoess d'Affimed NV, Al Altomari d'Agile Therapeutics, Eliot Forster de F-star Therapeutics, James Dentzer de Curis inc., Vipin K. Garg d'Altimmune, Joseph Hagan de Regulus Therapeutics inc., Bruce Steel d'Equillium, Frédéric Guerard de Graybug Vision et Tillman Gerngross d'Adagio Therapeutics.

Pour plus de renseignements sur Neptune Solutions Bien-Être inc., visitez le site www.neptunecorp.com.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux. Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides. Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'exécution de bons de commande, la disponibilité des produits du fournisseur de Neptune, l'utilisation prévue du produit du financement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.