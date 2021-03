Le plus récent test de dépistage de la COVID-19 de Seegene peut simultanément cibler quatre gènes du SARS-CoV-2 et reconnaître plusieurs variantes du virus

Le nouveau produit de Seegene filtre la COVID-19 et ses variantes pendant les tests PCR primaires en 1 heure 55 minutes

La technologie à haut multiplexage exclusive de Seegene permet de détecter 10 cibles différentes

L'entreprise sud-coréenne effectuera des recherches sur d'autres versions de tests de diagnostic de variantes

SÉOUL, Corée du Sud, 11 mars 2021 /CNW/ - Seegene (KQ096530), une société de biotechnologie spécialisée dans les diagnostics moléculaires, a déclaré mercredi qu'elle avait terminé le développement du tout premier test de diagnostic de variantes au monde qui peut simultanément détecter la COVID-19 et dépister de multiples variantes du virus par PCR multiplex en temps réel dans une seule réaction. Le test « Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay » peut détecter à la fois le coronavirus et ses variantes lors de la première série d'essais. C'est une façon idéale de dépister les gènes du coronavirus, alors que la pandémie se poursuit avec des variantes plus contagieuses qui se sont répandues dans au moins 70 pays.

Le nouveau test de dépistage de la COVID-19 détecte un total de 10 cibles, y compris quatre gènes du coronavirus (gène E, gène RdRP, gène N et gène S) ainsi que cinq variantes du virus définies, notamment repérées dans les lignées les plus reconnues. Ces variantes comprennent B.1.1.7 (lignée préoccupante au Royaume-Uni, associée à la mutation N501Y), B.1.351 (lignée sud-africaine définie par 501Y.V2), P.1 (lignée brésilienne avec variantes d'importance biologique E484K, N501Y et K417T) et B.1.1.1.207 (lignée américaine). La capacité de détection de quatre gènes du coronavirus à partir d'un seul échantillon est unique à Seegene grâce à sa technologie unique de multiplexage. Ceci est essentiel pour distinguer le virus rapidement alors qu'il continue d'évoluer à un rythme rapide.

La technologie de Seegene peut détecter, avec précision, différentes types de variantes mutantes, y compris ceux de mutation ponctuelle et de suppression des acides aminés.

En outre, le test « Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay » de Seegene permet de détecter à l'avance de nouvelles variantes suspectes qui seraient porteuses de la composition des mutations déjà découvertes. Récemment, il a été rapporté que de multiples mutations de la COVID-19 se chevauchent, comme la mutation N501Y, qui est maintenant observée dans plusieurs lignées, après avoir été rapporté dans les variantes du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud.

Le test « Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay » peut également être utilisé en conjonction avec le test « Allplex™ RV Essential Assay », un test qui permet de dépister 17 virus cibles responsables d'infections respiratoires en une seule étape. Avec un seul échantillon de patient, les deux offrent une grande facilité d'utilisation pour la détection précise et complète d'agents pathogènes respiratoires essentiels.

Seegene a également utilisé une contrôle interne endogène qui vérifie le processus complet de test, en commençant par le prélèvement d'échantillons, afin de vous offrir des résultats de haute confiance ainsi que la possibilité d'utiliser le prélèvement de salive qui est une méthode moins invasive.

L'entreprise biotechnologique Sud-Coréenne a également ajouté que la méthode sans extraction est en développement. La méthode sans extraction peut raccourcir le processus de test et éliminer les préoccupations relatives aux pénuries possibles de réactifs d'extraction et de produits consommables.

Grâce à l'incorporation desa technologie à haut multiplexage exclusive, Seegene devient la première sur le marché à cibler à la fois la COVID-19 et ses variantes à partir d'une seule réaction. L'entreprise compte plus de 150 tests dans son portefolio, y compris des tests de VPH et d'ITS. Grâce à son système d'autosurveillance in silico avec mégadonnées, la société de diagnostic Sud-Coréenne a déclaré qu'elle surveille et analyse de près les bases de données mondiales sur le coronavirus et ses variantes, de façon à permettre une réponse rapide avec le développement de nouveaux produits.

Dr Jong-Yoon Chun, le PDG de Seegene, a déclaré que le nouveau test de dépistage de la COVID-19 « aidera à alléger le fardeau du processus de test, car le délai d'exécution du dépistage de la COVID-19 et de ses variantes diminuera à moins de deux heures après l'extraction de l'acide nucléique ». À l'heure actuelle, les autorités de santé publique doivent passer par un cycle supplémentaire de séquençage génomique pour distinguer l'existence des variantes de la COVID-19 après les tests PCR standard, ce qui prolonge automatiquement le délai de réponse. Dr Chun a ajouté que « le test de diagnostic des variantes augmentera la capacité de tests à volumes élevés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et ses variantes mutantes plus contagieuses ».

Le dépistage des variantes de la COVID-19 est devenu un outil essentiel pour contrôler efficacement les infections et gérer les soins aux patients, à la suite de développements inquiétants selon lesquels certains vaccins contre la COVID-19 produisent une réponse immunitaire affaiblie contre les variantes contagieuses du virus.

Seegene avait précédemment introduit le test « Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay », un test de diagnostic permettant de déterminer les origines de plusieurs variantes. Ce test particulier permet de détecter et de différencier les variations du virus qui semblent provenir du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, du Japon et du Brésil, ainsi que d'autres variantes suspectes. Les deux tests diagnostiques peuvent être complémentaires en ce sens qu'ils permettent de dépister la COVID-19 ainsi que de filtrer et de déterminer les origines des variantes du virus, permettant ainsi aux autorités de santé publique de mieux tracer le virus et traiter les patients.

Dr Chun a ajouté que « Seegene va continuer à surveiller l'évolution des variantes du virus et à fournir plus de tests de diagnostic de la COVID-19 pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 ».

À propos de Seegene, Inc.

Fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000, avec des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil et au Moyen-Orient, Seegene, Inc est une entreprise de diagnostic in vitro qui a transformé des concepts en produits grâce à ses activités de recherche et de développement pionnières. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCE™, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDT™, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutations multiplex mTOCE™. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire de pointe (MDx) appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité et la spécificité de la PCR à des niveaux sans précédent, fournissant ainsi des produits PCR multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de MDx en proposant de nouvelles innovations rentables.

