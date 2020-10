Le personnel d'IQM publie une recherche révolutionnaire en matière d'ordinateur quantique dans Nature

Le nouveau détecteur grande vitesse de radiation à l'échelle nano est maintenant disponible et intègre les meilleurs lecteurs quantiques. De nombreux employés d'IQM ont travaillé ensemble sur la recherche dirigée par l'Université d'Aalto et le Centre de Recherche Technique de Finlande (VTT).

ESPOO, Finland, 1 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe universitaire de recherche et les collaborateurs du Professeur Mikko Möttönen ont conçu un bolomètre nanométrique rapide et ultra-sensible capable de détecter les radiations micro-ondes faibles. En effet, la radiation détectée est tellement faible que réchauffer une tasse de café à température ambiante pour 1°C dans un four micro-ondes, cela consommerait jusqu'à 50septillion de fois plus d'énergie. C'est un 5 suivi de 25 zéros.

« L'appareil est tellement petit qu'il pourrait rentrer dans une bactérie, » explique Möttönen, Professeur Adjoint en Technologies Quantiques pour l'Université d'Aalto et VTT et Co-Fondateur d'IQM.

Le nouveau bolomètre peut mesurer l'énergies des photons bien plus précisément et rapidement qu'autrefois. C'est très important pour les ordinateurs quantiques, car la mesure l'énergie de qubits, des bits quantiques fait partie intégrante des algorithmes quantiques. De plus, l'appareil est tellement petit et facilement intégrable aux processeurs quantiques supraconducteurs traçant le chemin vers les utilisations dans le monde réel.

« Nous avons débuté la phase de Démonstration de faisabilité en utilisant du palladium d'or pour le bolomètre, » explique le Maître en Sciences, Roope Kokkoniemi, auteur principal de Nature paper qui a tout juste rejoint l'équipe d' IQM. « Il fonctionnait mais nous avons trouvé comment le rendre encore meilleur. Nous avons alors décidé d'utiliser le graphène à la place. Au final, le graphène est un meilleur capteur capable de fonctionner à plus grande vitesse, il est tellement mieux qu'il peut être utile dans la lecture de l'état d'un qubit supraconducteur, élément clé d'un processeur quantique supraconducteur, » ajoute Roope. Ce fut un effort collectif avec le groupe NANO du Professeur Pertti Hakonen de l'Université d'Aalto, avec VTT et avec l'Université Nationale de Singapour.

Accélérer le développement chez IQM

Dû à sa taille relativement petite, ce détecteur pourrait s'avérer très utile dans les ordinateurs quantiques, tels que ceux développés par IQM, pour remplacer les lecteurs traditionnels et permettre la mise à l'échelle des futurs processeurs quantiques. Se trouvant à l'épicentre de la technologie quantique en Finlande, IQM est en première place pour la commercialisation de telles avancées à travers des partenariats étroits avec l'écosystème quantique local ; écosystème en constante croissance.

« Cela représente un pas de géant pour le secteur de la technologie quantique. IQM cherche constamment de nouvelles façons d'améliorer la technologie quantique, et ce nouveau bolomètre fait certainement le poids, » explique le Dr Kuan Yen Tan, Co-Fondateur d'IQM, également impliqué dans la recherche en question.

La technologie issue des meilleures recherches

IQM est l'exemple parfait d'un transfert de technologie réussi et incarne la façon dont les recherches peuvent être commercialisées rapidement. IQM est très rapidement devenu le leader Européen de la technologie quantique, et se fraye déjà un chemin vers la première vente d'ordinateurs quantiques. L'entreprise est parvenue à se doter d'une position unique dans le secteur, non seulement parce qu'elle a été capable de recruter une grande partie des ingénieurs quantiques talentueux (et rares), mais aussi parce qu'elle est capable de collaborer avec des universités et partenaires industriels à travers l'Europe.

L'interaction étroite avec le milieu universitaire est l'une des principales raisons ayant permis à IQM de se développer et de briller dans le secteur de la technologie quantique. En effet, IQM est largement intégré au milieu universitaire et la plupart de ses employés sont des chercheurs. L'équipe d'IQM a publié de façon collective plus de 640 articles scientifiques, cités plus de 27 000 fois.

IQM vise à devenir une entreprise paneuropéenne dans le domaine de la technologie quantique et de travailler en collaboration avec davantage des meilleures équipes de recherche à travers l'Europe.

