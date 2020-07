Le parcours vers le Recensement de 2021 débute

Les questions sont maintenant en ligne

OTTAWA, ON, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Les questions qui constitueront le Recensement de 2021 sont maintenant disponibles au public et ont été publiées dans la Gazette du Canada. Les questions des formulaires abrégé et détaillé du recensement ainsi que d'autres documents sont à présent accessibles sur le site Web de Statistique Canada .

Anil Arora, statisticien en chef du Canada, a indiqué que l'annonce d'aujourd'hui constituera une étape importante du parcours vers un recensement réussi qui permettra d'obtenir des informations vitales.

« Depuis plus d'un siècle, les Canadiens comptent sur les données du recensement pour faire état de l'évolution de notre pays et des aspects importants à nos yeux. Les Canadiens de tous les milieux se fient aux principales tendances socioéconomiques et à l'analyse des données du recensement pour prendre d'importantes décisions qui ont une incidence sur nos familles, nos quartiers et nos entreprises. »

Statistique Canada réalisera le prochain recensement en mai 2021. Les questions qui y seront posées tiennent compte de nos besoins en matière de renseignements fondés sur des tests rigoureux.

Nous prévoyons un taux de participation au recensement de près de 100 %, et nous nous attendons à ce que 80 % des répondants remplissent leur questionnaire au moyen d'une application en ligne pratique, sécurisée et conviviale. Le recensement a été repensé afin d'assurer que les Canadiens et les agents recenseurs soient en sécurité, et ce, en limitant les contacts requis pour prendre part à cet important exercice.

Pour avoir une perspective exclusive et approfondie du recensement, qui compte parmi les plus importantes activités du Canada en temps de paix, ainsi que de son histoire, de sa planification et de la manière dont sera menée l'édition de 2021, veuillez consulter Brosser un portrait du Canada : le Recensement de la population de 2021 en ligne.

Pour connaître les plus récents renseignements et les derniers développements relatifs au Recensement de 2021, je vous invite à consulter notre site Web En route vers le Recensement de 2021 et à nous suivre sur les médias sociaux.

