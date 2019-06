Le parc urbain national de la Rouge est achevé à presque 95 %, ce qui en fait le plus grand parc urbain en Amérique du Nord

L'Office de protection de la nature de Toronto et de la région transfère 18,5 km2 de terres à Parcs Canada aux fins d'inclusion au parc urbain national de la Rouge.

TORONTO, le 15 juin 2019 /CNW/ - La nature est au cœur de notre identité en tant que Canadiennes et Canadiens. Même lorsque nous vivons dans de grandes villes, nous aimons nous évader en forêt, près de rivières, de lacs, et dans des étendues sauvages. Pour les millions de Canadiens et Canadiennes qui vivent dans la région du Grand Toronto, le parc urbain national de la Rouge met la nature à leur portée. Le parc s'étend de la ceinture verte aux rives du lac Ontario et comprend des vallées fluviales spectaculaires, des forêts majestueuses et des milieux humides. Accessible par les transports en commun, le parc urbain national de la Rouge donne à des millions de Canadiennes et Canadiens la possibilité de faire de la randonnée, de pagayer et de se rapprocher de la nature à tout moment.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, député de Scarborough--Rouge Park, au nom de Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Jennifer Innis, présidente du conseil d'administration de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), ont annoncé que l'Office avait transféré 18,5 km2 de terres à Parcs Canada afin qu'elles soient incluses au parc urbain national de la Rouge. Cette annonce fait officiellement du parc urbain national de la Rouge le plus grand parc urbain d'Amérique du Nord. M. Anandasangaree et Mme Innis étaient accompagnées de partenaires gouvernementaux, autochtones et communautaires pour souligner cet événement à l'occasion de l'activité « Pagayer sur la Rouge » organisée par la SNAP - Wildlands League.

L'événement d'aujourd'hui était aussi l'occasion de célébrer l'achèvement du tout premier plan directeur du parc urbain national de la Rouge. Parmi les faits saillants du plan, on note l'accent mis sur les espèces en péril et la restauration de l'habitat, le travail avec le Cercle consultatif des Premières Nations, et l'établissement du parc comme une destination de choix où s'initier au camping, aux sports de pagaie et à la randonnée.

Comme le montre des rapports scientifiques, les espèces sauvages et végétales sont en déclin partout dans le monde. Le gouvernement du Canada prend des mesures, doublant la superficie de nature protégée sur notre territoire et dans nos océans. Nous protégeons ainsi les habitats et les écosystèmes qui abritent les plantes et les animaux que nous aimons.

Les terres transférées au parc urbain national de la Rouge abritent une nature sauvage et une diversité inégalées dans la région du Grand Toronto. Le parc compte plus de 1 700 espèces de plantes et la plus grande concentration d'espèces en péril dans la région. Ces terres transférées comprennent également certaines des dernières parcelles de terres agricoles de classe 1 restantes dans la région du Grand Toronto - le sol le plus riche, le plus rare et le plus fertile du pays.

Quand nous protégeons la nature, le Canada protège non seulement ce que nous aimons, mais contribue aussi à la lutte contre le changement climatique. La nature protégée absorbe non seulement la pollution par le carbone, mais garde aussi le carbone naturel dans le sol. Les arbres et les plantes contribuent à assurer la propreté de notre air et notre eau tandis que les terres humides aident à la protection contre les inondations locales.

Parcs Canada continuera de collaborer avec les groupes de protection de l'environnement, les agriculteurs, les peuples autochtones et d'autres intervenants pour réaliser des gains écologiques dans le parc urbain de la Rouge, et pour en conserver le patrimoine culturel et agricole. En protégeant ce que nous aimons aujourd'hui, nous nous assurons que nos enfants et nos petits-enfants pourront faire l'expérience de la beauté et des merveilles de la nature du Canada.



Citations

« La journée d'aujourd'hui passera réellement à l'histoire dans la région du Grand Toronto, en Ontario et au Canada alors que se concrétise le rêve de faire du parc urbain national de la Rouge une aire protégée qui s'étend du lac Ontario à la moraine d'Oak Ridges. Je suis emballée d'annoncer que le parc urbain national de la Rouge est presque complété, et je tiens à remercier l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région d'avoir rendu possible cette réalisation. Accessible par la Toronto Transit Commission, le parc urbain national de la Rouge rend aisé le rapprochement avec la nature pour les plus de sept millions de Canadiens et Canadiennes qui vivent dans la région. Partout au Canada, nous doublons la superficie de la nature protégée pour s'assurer que la faune, la flore et les endroits que nous aimons sont conservés pour les futures générations. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les lieux gérés par Parcs Canada, comme le parc urbain national de la Rouge, représentent les plus beaux fleurons du Canada et racontent qui nous sommes, notamment l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Le parc urbain de la Rouge témoigne de ce que l'on peut accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement, les peuples autochtones, les agriculteurs, les spécialistes de la conservation et les dirigeants communautaires travaillent ensemble à la réalisation d'une vision commune. Le transfert de terres fait aujourd'hui par l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région à Parcs Canada marque une étape importante dans l'achèvement du parc urbain national de la Rouge, et nous donne ainsi une raison de célébrer. »

Gary Anandasangaree, député de Scarborough--Rouge Park

« L'Office de protection de la nature de Toronto et de la région et Parcs Canada partagent un but commun, celui de protéger et de conserver le patrimoine naturel important de la région. Je suis fière du rôle joué par l'Office pour créer cet espace et je ne peux imaginer de meilleure façon d'utiliser ces terres que comme un parc naturel protégé dont les gens de la plus grande région urbaine du Canada pourront profiter. »

Jennifer Innis, présidente, Conseil d'administration de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région

Les faits en bref

Parcs Canada gère désormais directement 94,7 % des terres désignées pour constituer le parc urbain national de la Rouge; le transfert du reste des terres par les administrations voisines devrait se faire au cours de l'année.

Le parc urbain national de la Rouge est maintenant plus de 16 fois plus grand que le parc Stanley à Vancouver , 19 fois plus grand que Central Park à New York et 41 fois plus grand que High Park à Toronto . Ce qui rend le parc de la Rouge encore meilleur est qu'il s'agit d'un parc qui, par nature et en vertu de la loi, protège l'intégrité écologique du bassin versant de la Rouge.

, 19 fois plus grand que Central Park à et 41 fois plus grand que High Park à . Ce qui rend le parc de la Rouge encore meilleur est qu'il s'agit d'un parc qui, par nature et en vertu de la loi, protège l'intégrité écologique du bassin versant de la Rouge. En décembre 2014, l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région s'était engagé à transférer ces terres à Parcs Canada dans le cadre d'une entente de regroupement des terres multipartite. Les terres transférées incluent la majorité du parc régional de la Rouge original.

et de la région s'était engagé à transférer ces terres à Parcs Canada dans le cadre d'une entente de regroupement des terres multipartite. Les terres transférées incluent la majorité du parc régional de la Rouge original. Le parc urbain national de la Rouge est à moins d'une heure en voiture de 20 % de la population du Canada et est accessible par les transports en commun, offrant ainsi des occasions sans précédent pour les Canadiens et Canadiennes, notamment les jeunes et les nouveaux arrivants, de découvrir la nature et de s'en rapprocher.

et est accessible par les transports en commun, offrant ainsi des occasions sans précédent pour les Canadiens et Canadiennes, notamment les jeunes et les nouveaux arrivants, de découvrir la nature et de s'en rapprocher. Maintenant dans sa sixième année, l'activité « Pagayer sur la Rouge », organisée par SNAP - Wildlands League, donne l'occasion aux nouveaux pagayeurs de tous âges de découvrir la rivière Rouge et son marais de la Rouge et aux pagayeurs aguerris de soutenir l'organisation.

Le parc urbain national de la Rouge protège une nature, une culture et une agriculture riches et diversifiées, notamment plus de 1 700 espèces de plantes et d'animaux, quelques-uns des derniers vestiges de la forêt carolinienne au Canada , de vastes étendues de certaines des terres agricoles les plus rares et les plus fertiles au pays, et des traces de l'histoire humaine remontant à plus de 10 000 ans, dont certains des plus anciens sites autochtones du Canada .

, de vastes étendues de certaines des terres agricoles les plus rares et les plus fertiles au pays, et des traces de l'histoire humaine remontant à plus de 10 000 ans, dont certains des plus anciens sites autochtones du . En 2017, le gouvernement du Canada a adopté des modifications à la Loi sur le parc urbain national de la Rouge pour renforcer les mesures de protection écologiques dans le parc. Ces modifications serviront à protéger les importants écosystèmes du parc urbain de la Rouge et à garantir que l'intégrité écologique est la priorité absolue en ce qui a trait à la gestion du parc, tout en veillant au respect et à la promotion d'une communauté agricole dynamique dans le parc.

a adopté des modifications à la pour renforcer les mesures de protection écologiques dans le parc. Ces modifications serviront à protéger les importants écosystèmes du parc urbain de la Rouge et à garantir que l'intégrité écologique est la priorité absolue en ce qui a trait à la gestion du parc, tout en veillant au respect et à la promotion d'une communauté agricole dynamique dans le parc. Au cours de la dernière décennie, Parcs Canada a mobilisé plus de 20 000 Canadiens et Canadiennes et a travaillé en étroite collaboration avec les peuples autochtones, tous les ordres de gouvernement, les groupes communautaires, les spécialistes de la conservation, les agriculteurs du parc, les résidents, les bénévoles et de nombreux autres groupes pour créer le parc urbain national de la Rouge et achever son premier plan directeur.

Document connexe

Document d'information : Jalons du projet de parc urbain national de la Rouge

Liens connexes

Parc urbain national de la Rouge

Plan directeur du parc urbain national de la Rouge

Compte Twitter du parc urbain national de la Rouge

Compte Facebook du parc urbain national de la Rouge

Site Web de Parcs Canada

Applications mobiles de Parcs Canada

SOURCE Parcs Canada