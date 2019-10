Le nouveau rapport CyberprovincesMC de CompTIA détaille la croissance de l'industrie technologique et de sa main-d'œuvre au Canada

L'emploi net a augmenté de plus de 61 000 emplois en 2018; la demande des employeurs pour des talents en technologie demeure forte

TORONTO et DOWNERS GROVE, Illinois, 17 octobre 2019 /CNW/ - Plus de 61 000 nouveaux travailleurs se sont joints à la main-d'œuvre technologique du Canada en 2018, selon un nouveau rapport de CompTIA, association professionnelle leader de l'industrie mondiale de la technologie.

Le rapport CyberprovincesMC 2019 de CompTIA révèle que l'emploi net dans le secteur de la technologie au Canada totalisait environ 1,66 million de travailleurs à la fin de 2018, une augmentation de 3,8 % depuis l'année précédente. Depuis 2010, l'emploi net dans le secteur de la technologie a augmenté d'environ 249 000 nouveaux emplois.

Le rapport révèle également que le salaire des travailleurs dans le secteur s'élevait en moyenne à 78 070 $ CA en 2018, soit environ 51 % de plus que le salaire moyen dans le secteur privé qui s'élève à 51 794 $ CA.

« Nous continuons d'observer une forte croissance dans l'industrie de la technologie à l'échelle du Canada avec des gains d'emplois année après année dans huit des dix provinces, des hausses salariales et une augmentation du nombre d'entreprises technologiques », a indiqué Gordon Pelosse, chef du soutien mondial, au centre des États-Unis et au Canada, pour HPE Pointnext, et président du conseil d'administration de CompTIA. « Cela représente une occasion exceptionnelle pour les chercheurs d'emploi qui souhaitent se joindre à notre industrie alors que la demande de talents en technologie ne cesse de croître. »

Les perspectives de croissance future de l'emploi semblent positives, selon le rapport. Malgré l'ajout de plus de 61 000 travailleurs de la technologie l'an dernier, les employeurs canadiens ont affiché des possibilités d'emploi pour quelque 116 000 postes en technologie en 2018. La demande des employeurs pour des compétences technologiques émergentes dans des domaines comme l'apprentissage machine, la robotique, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la chaîne de blocs et l'Internet des objets, a augmenté de 23 % entre 2017 et 2018.

Plusieurs professions technologiques essentielles devraient connaître une croissance à deux chiffres entre 2018 et 2026, notamment les analystes et administrateurs de bases de données (24 %), les ingénieurs en logiciel (20 %), les analystes de systèmes et les consultants (20 %) et les agents de soutien aux utilisateurs (18 %). En comparaison, on prévoit que dans son ensemble, la base de l'emploi au Canada augmentera de près de 10 %au cours de la même période.

« Depuis le début de l'année, nous avons observé une croissance de 30 % en ce qui concerne les services de formation et de certification CompTIA au Canada, ce qui constitue un indicateur clair de l'intérêt solide du marché pour les carrières technologiques », a indiqué Al Nasturzio, gestionnaire du développement des activités de CompTIA pour le Canada. « Il s'agit également d'une nouvelle positive pour les employeurs à la recherche de professionnels dans le domaine de la technologie, car cela signifie que ces personnes sont fermement déterminées à perfectionner leurs compétences technologiques et opérationnelles au moyen de certifications, qu'elles souhaitent faire progresser leur carrière actuelle ou intégrer le marché du travail. »

Autres constatations de Cyberprovinces 2019

L' Ontario était en tête de la croissance de l'emploi dans le secteur de la technologie au pays en 2018 avec 36 698 nouveaux emplois, suivie de la Colombie-Britannique (10 840) et du Québec (10 774).

était en tête de la croissance de l'emploi dans le secteur de la technologie au pays en 2018 avec 36 698 nouveaux emplois, suivie de la Colombie-Britannique (10 du Québec (10 774). En moyenne, les salaires dans l'industrie de la technologie sont les plus élevés en Alberta (81 967 $), suivie de l' Ontario (81 726 $) et de la Colombie-Britannique (78 927 $).

(81 967 $), suivie de l' (81 de la Colombie-Britannique (78 927 $). On estime à 70 189 le nombre d'établissements d'entreprises de technologie - entreprises ayant une masse salariale - au Canada . Près des deux tiers de ces entreprises sont situées en Ontario et au Québec.

