Le nouveau projet Baltic Wave à Kołobrzeg, en Pologne, entre dans sa phase de prévente

KOŁOBRZEG, Pologne, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le luxueux hôtel Baltic Wave propose 468 appartements vendus en régime de copropriété. Unique parmi les projets de promotion côtière, ce bâtiment allie les avantages de sa situation privilégiée avec des solutions architecturales modernes et un certain nombre d'équipements qui augmentent le retour sur investissement potentiel.

La phase de prévente des unités de luxe du condo-hôtel Baltic Wave à Kołobrzeg, au bord de la mer en Pologne, vient d'être lancée. 468 unités de 29 à 130 mètres carrés peuvent être acquises par les investisseurs. Les unités seront gérées par un opérateur hôtelier réputé. Le projet est une entreprise unique à l'échelle nationale. Il possède tous les éléments clés du succès que doivent impérativement comporter les condo-hôtels qui offrent un taux de rendement élevé : un emplacement unique, une vue imprenable, une construction de grande qualité, des finitions très soignées et de riches infrastructures. Les prix des unités oscillent entre 2 900 et 5 100 euros nets par mètre carré en fonction des normes de développement*.

La construction de cet édifice de 14 étages a débuté en septembre 2019 et devrait s'achever au quatrième trimestre 2021. Ce bien immobilier est en cours de développement sur un terrain de 6 762 mètres carrés situé au cœur du quartier thermal de Kołobrzeg. Il ne se trouvera qu'à 200 mètres de la plage. En raison de la rareté des terrains constructibles à proximité du complexe, Baltic Wave offre l'une des dernières opportunités d'achat de biens immobiliers dans cette très belle partie de Kołobrzeg.

Les futurs propriétaires et les clients de l'hôtel auront différents aménagements à leur disposition, dont une piscine à débordement exceptionnelle, un complexe de piscine intérieure, un centre de spa et de bien-être de luxe, des installations de physiothérapie, un bar et café panoramiques, des restaurants offrant des plats à la carte, un impressionnant centre de conférence et d'affaires, pour ne citer que ceux-là.

L'essence luxueuse du complexe sera mise en valeur par des intérieurs dotés de solutions architecturales modernes. Le design architectural est l'œuvre de Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci, lauréats du concours polonais des Property Design Awards 2018. L'architecture de la façade, avec les vagues spatiales qui la caractérisent, a été conçue en vertu des dernières tendances. Elle est en partie inspirée par l'aspect des bâtiments hôteliers qui remplissent une fonction similaire à Miami, en Floride.

Les atouts du Baltic Wave devraient attirer un grand nombre de touristes polonais et internationaux. Kołobrzeg a d'ores et déjà été surnommée « la capitale polonaise des vacances » : la ville accueille près d'un million de touristes par an**. Elle se classe également au troisième rang de tous les comtés polonais en termes de nombre de nuitées et n'est devancée en la matière que par Varsovie (6,4 millions) et Cracovie (5,6 millions). Le comté de Kołobrzeg se classe juste après les grandes villes qui sont ses concurrentes, en obtenant un résultat impressionnant de 5,1 millions de nuitées par an***. Il est également important de souligner que les dépenses de loisirs des Polonais ont augmenté ces dernières années et que la Pologne devient une destination qui attire de plus en plus les visiteurs étrangers.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.hotelbalticwave.pl .

- Baltic Wave Sp. z o.o., dont le siège social est à Varsovie, est l'entreprise chargée de l'ensemble de ce projet immobilier. Son personnel se compose de spécialistes ayant une très grande expérience dans le développement immobilier et l'industrie hôtelière.

* L'offre est valable au 15 octobre 2019. Prix convertis par le taux de change zloty (PLN) / euro à partir du 9 octobre 2019.

** Mairie de Kołobrzeg, www.kolobrzeg.pl

*** Rapport « Tourisme 2018 », Bureau central de la statistique de Pologne

Les informations visuelles contenues dans le présent communiqué ne sont données qu'à titre indicatif. L'aspect du bâtiment et l'aménagement de la zone peuvent connaître une légère modification pendant la phase d'exécution du projet. Cependant, aucune caractéristique ou fonctionnalité importante du bâtiment ne sera modifiée.

Pour obtenir des informations détaillées sur le projet ou sur les appartements disponibles, notamment des informations sur les conditions d'achat des appartements, ainsi que sur les baux de location et les services de l'opérateur hôtelier qui en découlent, veuillez contacter le bureau des ventes qui se trouve à Aleje Jerozolimskie 98, à Varsovie.

