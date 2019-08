Le nouveau magasin PUMA à NYC intègre en toute transparence technologie, art et musique pour une expérience de vente au détail unique

LE STUDIO DE PERSONNALISATION ET LES ZONES D'ENGAGEMENT FONDÉES SUR LA TECHNOLOGIE OFFRENT AUX CONSOMMATEURS UNE EXPÉRIENCE D'ACHAT COMME ILS N'EN ONT JAMAIS CONNUES AUPARAVANT

WESTFORD, Massachusetts, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, PUMA ouvre les portes de son tout premier magasin en Amérique du Nord, situé au 609 Fifth Avenue à New York. Axé autour de la technologie et de produits de pointe, ce magasin propose un espace de la marque PUMA immersif, offrant aux consommateurs une expérience d'achat inédite grâce à des zones innovantes d'engagement sportif, un studio de personnalisation et des offres connectées numériquement. Le magasin offre 1 672 mètres carrés d'espace de vente au détail interactive sur deux étages, avec une devanture double hauteur dernier cri sur une façade de 49 mètres.

« PUMA est heureuse d'ouvrir son premier magasin à New York, sur un site de premier choix à Manhattan, qui nous permettra de nouer des liens avec nos clients aux États-Unis et internationaux », explique Bjoern Gulden, PDG de PUMA SE. « Je pense qu'investir dans ce nouveau magasin, dans l'une des villes les plus dynamiques au monde, nous aidera dans les efforts que nous déployons pour être la marque de sports la plus rapide au monde. Nous entendons repousser les limites du sport, de la mode et de la technologie, et ce magasin est la toute dernière manifestation de cet engagement. »

PUMA s'est associée à des artistes et des créateurs de renom pour son studio de personnalisation exclusif PUMA x YOU dans le magasin. Les clients peuvent ainsi personnaliser leurs chaussures, vêtements et accessoires PUMA avec des peintures, des bains, des teintures, des mosaïques, de la broderie, du tricot 3D, de l'impression laser, de l'épinglage, du surcyclage de matériaux et de nombreux autres supports créatifs. De nouvelles résidences d'artistes sont proposées toutes les deux semaines, y compris des partenaires de collaboration comme Sue Tsai , BWOOD, Maria Jahnkoy, Même. et Pintrill, d'autres artistes devant être annoncés plus tard cette année.

À partir du weekend du Labor Day avec les rois de la personnalisation, le magasin lancera Chinatown Market University, et les clients pourront personnaliser leurs vêtements, chaussures et accessoires PUMA à l'aide de la technologie d'impression de pointe de Chinatown Market. L'équipe de Chinatown Market proposera également des formations sur diverses méthodes de bricolage et de personnalisation pour aider à inspirer la prochaine génération de créatifs. Outre ce magasin, Chinatown Market University, un programme lancé en collaboration avec PUMA, sera proposé sous différentes formes tout au long de 2020.

Soulignant l'attachement de longue date de PUMA aux sports mécaniques, les consommateurs peuvent prendre place dans des simulateurs professionnels de course de F1 et parcourir virtuellement les rues de New York , les mêmes que l'ambassadeur de la marque Lewis Hamilton et le pilote Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen , utilisent pour s'entraîner lorsqu'ils ne sont pas sur le circuit.

Si le football correspond davantage à leur vitesse, les consommateurs peuvent tester les dernières chaussures PUMA sur le simulateur en magasin qui reproduit le terrain du stade San Siro, tout en étant virtuellement entraînés par les ambassadeurs de la marque PUMA et les footballeurs professionnels Antoine Griezmann et Romelu Lukaku.

Dans le nouveau magasin PUMA, les clients peuvent visualiser des produits dans d'autres couleurs et d'autres styles grâce à iMirror de NOBAL déployé partout dans le magasin. Ce miroir permet à un produit RFID de proposer d'autres sélections en fonction de l'article qu'essaie le consommateur. En outre, les consommateurs peuvent appuyer sur un bouton pour avertir un vendeur qu'ils ont besoin d'aide à un miroir et s'inscrire à des événements en magasin.

Les consommateurs peuvent se relaxer et profiter du stade et de matches du jeu NBA2K sur grand écran dans la zone basketball. La zone basketball sera également dotée d'une technologie de pointe comme des codes QR sur tous les produits.

« PUMA continue de connaître une forte croissance en Amérique du Nord, et ce nouveau magasin réaffirme notre attachement à cet important marché », explique Bob Philion, président de PUMA North America. « Qu'il s'agisse de visiteurs qui viennent découvrir cette ville emblématique ou de New-Yorkais qui sont ici depuis toujours, nous sommes heureux d'ouvrir nos portes dans une communauté dynamique et diverse qui correspond à notre mentalité "Forever Faster". »

Tout au long de l'année, le magasin de New York proposera également des collections exclusives créées par certains ambassadeurs de la marque et des athlètes, ainsi que des événements et des expériences uniques propres à New York. Le magasin offrira toute la gamme des produits PUMA, comme l'art de vivre, le basketball, les sports mécaniques, le golf, les performances, le football et les enfants.

Les consommateurs pourront découvrir l'offre unique du magasin à l'occasion du weekend d'inauguration, du 29 août au 2 septembre, avec des événements comme des représentations en magasin, des activations fitness et des marchandises spécialement créées pour le weekend d'inauguration.

Le magasin PUMA Fifth Avenue sera ouvert du lundi au dimanche, de 10 heures à 20 heures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur puma.com.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sports au monde, et elle crée, élabore, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 70 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides au monde. PUMA offre des produits de performance et d'art de vivre inspirés par le sport dans des catégories comme le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. Elle collabore avec des créateurs et des marques de renom pour apporter les influences du sport dans la culture et la mode de la rue. Le PUMA Group détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et a son siège à Herzogenaurach (Allemagne). Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.puma.com.

