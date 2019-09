BANGKOK, 11 septembre 2019 /CNW/ - Le New Nordic Group annonce un nouveau développement stratégique et confie à la société Far East Hospitality la gestion de 542 chambres situées sur la colline de Pratumnak, en Thaïlande.

Ces neuf bâtiments composent un ensemble de propriétés au sein du campus New Nordic situé sur la colline de Pratumnak.

Ainsi, Far East Hospitality aura l'occasion de développer les actifs existants afin de les propulser à un niveau supérieur.

Cette réorganisation d'actifs est la deuxième à survenir sur la colline de Pratumnak, et le New Nordic Group poursuivra son développement pendant un certain temps. Le président du New Nordic Group, Kurt Svendheim, a déclaré : « Ce fut un grand pas en avant pour la croissance et le développement continus de la société ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paul Simpson, directeur général des opérations, en expédiant un courriel au paul@aurangroup.com ou en composant le +66 6 1049 9293.

