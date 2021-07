Le Musée des beaux-arts du Canada rouvre ses portes le vendredi 16 juillet avec des expositions qui en mettront plein la vue à ses visiteurs

Quatre nouvelles expositions et installations, dont la très attendue grande exposition Rembrandt à Amsterdam . Créativité et concurrence





Entrée gratuite pour les Autochtones -- Inuits, Métis, et des Premières Nations





Entrée libre pour les accompagnateurs de personnes handicapées

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Quatre nouvelles expositions et installations attendent le public à partir de 10 h le vendredi 16 juillet au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence réunit, pour la première fois en plus de 50 ans, plus de 100 œuvres de Rembrandt, de ses amis, de ses disciples et de ses rivaux provenant de collections et de musées prestigieux d'Amérique du Nord et d'Europe. Cette exposition novatrice replace également dans son contexte la période durant laquelle la République néerlandaise a émergé en tant que puissance coloniale, et présente une sélection d'œuvres d'art contemporain d'artistes Autochtones et Noirs. Tau Lewis. Symphonie, et Rashid Johnson. Capsule, deux sculptures à grande échelle fascinantes et engageantes réalisées par des artistes noirs, sont exposées dans les espaces publics du Musée. L'exposition Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran se concentre sur les paysages, illustrant un aspect de l'essor de la gravure au XVIe siècle en Europe du Nord.

Le musée a également annoncé aujourd'hui que l'entrée est désormais gratuite pour les Autochtones -- Inuits, Métis et des Premières nations. L'entrée est également gratuite pour l'accompagnateur d'une personne handicapée.

« L'art ouvre les cœurs et les esprits, il nous rappelle que tout est lié -- Ankosé en langue algonquine, qui guide le Musée dans tout ce qu'il fait. Joignez-vous à nous au Musée des beaux-arts du Canada lors de la réouverture ce vendredi -- il y a tant de choses à voir et à découvrir », a déclaré Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

En plus des mesures sanitaires habituelles mises en place au Musée depuis le début de la pandémie, les billets seront horodatés afin de gérer la capacité des espaces publics et des salles d'exposition pour assurer un environnement sécuritaire aux visiteurs et au personnel. Les billets horodatés seront en vente en ligne à partir de ce mercredi 14 juillet, à beaux-arts.ca. Les laissez-passer, les bons et les coupons peuvent être échangés en appelant le 1-800-319-ARTS (2787).

Pour la période estivale, le Musée sera ouvert au public du mercredi au lundi inclusivement (fermée le mardi), de 10 h à 17 h, et jusqu'à 20 h le jeudi.

Des expositions et installations qui en mettent plein la vue

Capsule, une sculpture pyramidale monumentale en acier de l'artiste new-yorkais Rashid Johnson, accueille les visiteurs à leur arrivée au bas de la Colonnade. Meublée de quelque 200 plantes naturelles empotées dans des vases de céramique faits main, de sculptures de beurre de karité et de fibre de verre, de moniteurs vidéo, de livres et autres objets, l'œuvre fonctionne comme un cerveau, reliant des sources autobiographiques, intellectuelles, historiques, littéraires, et musicales.

Pour la première fois au Canada, les amateurs d'art pourront voir en personne L'Aveuglement de Samson, une huile sur toile à grande échelle de Rembrandt provenant du Städel Museum de Francfort, dans l'exposition Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence. L'exposition met en lumière l'évolution de la carrière de Rembrandt en tant qu'artiste, mentor et entrepreneur en plaçant ses œuvres en dialogue avec celles de 20 autres artistes qui étaient ses amis, ses disciples et ses rivaux. Une nouvelle attention est également portée à l'Héroïne de l'Ancien Testament du MBAC, peinte par Rembrandt en 1632/33, et à la remarquable collection de gravures de Rembrandt du Musée. Les visiteurs pourront également voir le Paysage avec pont de pierre du Rijksmuseum (Amsterdam) -- l'un des huit paysages connus de Rembrandt, qui revient au Canada pour la première fois en plus de 60 ans.

Rembrandt à Amsterdam, pour laquelle une approche nouvelle et novatrice a été adoptée par le Musée afin de contextualiser la période durant laquelle la République néerlandaise a émergé en tant que puissance coloniale, présente des œuvres d'art contemporain d'artistes Autochtones et Noirs. Les visiteurs entreront dans l'exposition par la sculpture Maison longue du futur, 2019, une structure de longue maison Haudenosaunee (Iroquois) en aluminium de l'artiste Skawennati (Kanien'keha : ka et Italo-Canadienne qui vit et travaille à Tiohtia : ke [Montréal]). Parmi les autres œuvres d'art contemporain présentées par des artistes autochtones et noirs basés au Canada, citons rang sombre, 2010, une installation vidéo en direct de Greg Staats (Skarù:ręˀ/Kanien'kehá:ka qui vit et travaille à Toronto, et De 1848 à nos jours / coupe de bateau négrier, 2006-2018, un dessin de l'artiste canadien d'origine congolaise Moridja Kitenge Banza qui vit et travaille à Montréal. Les voix de conservateurs, d'auteurs et d'universitaires Autochtones et Noirs sur l'impact du projet colonial néerlandais sur les peuples noirs et autochtones ont également été intégrées au récit sur des cartels.

L'exposition Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence est organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, et le Städel Museum, de Francfort-sur-le-Main. L'exposition est placée sous le copatronage de Sa Majesté le roi des Pays-Bas et du Bureau du gouverneur général du Canada. L'ambassade des Pays-Bas au Canada et le Festival canadien des tulipes figurent parmi les fiers partenaires.

La sculpture géante Symphonie, de l'artiste jamaïco canadienne Tau Lewis, accueille les visiteurs dans la Rotonde, à leur sortie de l'exposition Rembrandt à Amsterdam. Conçue de vêtements et de textiles récupérés, et de guirlandes florales qui montent jusqu'au plafond, Symphonie, est le portrait expressif d'un « être mutable, dépourvu de genre, qui peut se transformer en fleurs ».

Plus de 200 œuvres de la collection privée d'estampes et de gravures du couple de médecins montréalais Jonathan Meakins et Jacqueline McClaran sont réunies dans l'exposition Le cosmos des collectionneurs. La Collection Meakins-McClaran. On y trouve des œuvres du XVe siècle allemand, du XVIIIe siècle néerlandais, et du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Pieter Brueghel l'Ancien, Hendrik Goltzius, Camille Pissarro, Jusepe Ribera, Jacob Van Ruisdael, Jean-François Millet et John James Audubon, comptent parmi les grands artistes représentés.

À l'extérieur du Musée, sur toute la longueur de sa façade sud donnant sur le Jardin Taiga, l'œuvre magistrale Barcelone, de l'artiste photographe canadienne Geneviève Cadieux, se prête aux regards des passants. La présentation de l'œuvre est soutenue parle Programme de photographie Banque Scotia au Musée des beaux-arts du Canada.

Pour les artistes en herbes

Les fins de semaine et jours fériés, de 10 h 30 à 15 h, le Musée propose aux enfants de 3 ans et plus accompagnés d'un adulte Aventures artistiques en famille, pour explorer les salles de la collection nationale en compagnie d'un guide-interprète, ou encore par soi-même à l'aide d'une trousse d'activités autoguidée. On vient chercher sa trousse et prendre rendez-vous dans la Cour Fred & Elizabeth Fountain, située au cœur des salles d'art autochtones et canadiennes.

Pour tout connaître de la programmation et des activités offertes par le Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, et Instagram.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada