Le Musée de la civilisation reçoit un prix d'excellence de la SMQ pour son exposition Mon sosie a 2 000 ans

QUÉBEC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée de la civilisation s'est mérité un prix Excellence de la Société des musées du Québec (SMQ) pour son exposition Mon sosie a 2 000 ans, lequel a été attribué à l'occasion du congrès annuel de cette société qui s'est tenu hier, à l'Hôtel Rimouski. Les prix Excellence de la SMQ visent à reconnaître, stimuler et récompenser l'excellence de la pratique muséale au Québec en mettant à l'honneur les réalisations de membres de la SMQ qui ont contribué, de façon significative, à l'avancement de la muséologie québécoise.

L'exposition Mon sosie a 2 000 ans s'est démarquée par sa créativité et sa démarche engagée et engageante, par la richesse des contenus et de l'approche préconisée, pour son exceptionnelle capacité à rejoindre des publics variés ainsi que pour l'immense succès médiatique ayant contribué à son rayonnement. Par le biais de cette exposition novatrice, le Musée de la civilisation s'est distingué par sa volonté d'assurer la transmission d'un patrimoine national et international, propre à la compréhension du monde actuel et de ses enjeux, mais également d'encourager une expérience participative citoyenne exceptionnelle et engageante.

Une exposition audacieuse

Présentée du 24 octobre 2018 au 12 mai 2019, Mon sosie a 2 000 ans conjuguait l'art et l'histoire à travers une expérience numérique audacieuse. Créative et avant-gardiste, l'exposition entreprenait une réflexion inattendue sur l'image de soi. Dans un parcours inusité qui créait un dialogue entre hier et aujourd'hui, elle associait adroitement 23 visages contemporains d'hommes et de femmes du monde entier à des œuvres d'art antiques provenant des collections du Musée d'art et d'histoire de Genève et de la Fondation Gandur pour l'Art à Genève. Les portraits surdimensionnés en noir et blanc -- immortalisés par l'artiste photographe François Brunelle -- surplombaient l'œuvre d'art ancienne aux côtés d'un masque imprimé en 3D représentant le visage contemporain. Les différents objets juxtaposés permettaient au visiteur de comparer ressemblance, histoire et entité entre l'objet du patrimoine datant de 2 000 ans et la sculpture contemporaine en 3D imprimée numériquement en collaboration avec le laboratoire d'épithésie 3D du CHU de Québec-Université Laval.

L'exposition a été conçue et réalisée par le Musée de la civilisation et présentée par Polycor, avec les photographies de François Brunelle et en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire de Genève et la Fondation Gandur pour l'Art à Genève.



Citation :

« Nous sommes très heureux d'accepter cet honneur qui témoigne de l'esprit d'innovation qui anime le Musée de la civilisation depuis 30 ans. L'exposition Mon sosie a 2 000 ans était un projet numérique et une grande aventure humaine qui faisait appel à une participation citoyenne engageante. L'ensemble des éléments -- la muséographie avant-gardiste, le design exceptionnel et l'utilisation audacieuse des récentes technologies -- participait à la création d'un projet muséal, artistique, culturel et social hors-norme s'inscrivant dans l'actualité des musées québécois et canadiens, de même que sur la scène internationale. »

Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la civilisation

Faits saillants :

Mon sosie a 2 000 ans est avant tout une étonnante histoire de participation du public et de rayonnement culturel. Plus de 108 000 participants provenant du monde entier - notamment des États-Unis, de la Russie, de l' Europe et du Proche-Orient - ont envoyé leur portrait lors de l'appel à sosies lancé en 2016 et en 2017 au moyen d'une plateforme en ligne de reconnaissance faciale (monsosie.mcq.org);





, le , le , le , le et le ; L'exposition a remporté un prix NUMIX en 2018 pour son utilisation audacieuse des technologies liées à la reconnaissance faciale, de même qu'une mention honorable attribuée par les International Design Awards (IDA).

