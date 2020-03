Le Musée de la civilisation demeure ouvert en ajustant sa programmation d'activités

QUÉBEC, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - En conformité avec les directives émises par les autorités gouvernementales relativement à la pandémie de la COVID-19, le Musée de la civilisation demeure ouvert mais ajuste sa programmation afin de minimiser les risques pour sa clientèle.

Ainsi, l'accès aux expositions est limité à 250 personnes à l'intérieur de chaque salle. Cependant, l'accès et les activités ayant lieu dans l'atelier de costumes Il était une fois, dans l'exposition interactive Observer. L'expo qui déroute et au MLab Creaform sont suspendues jusqu'à nouvel ordre ainsi que les événements rassemblant plus de 250 personnes. Quant à l'exposition Histoires de pêche, présentement en fin de montage, elle sera accessible au public dès le 2 avril prochain mais sa soirée inaugurale devant se dérouler le 1er avril est annulée.

De plus, certaines activités culturelles réalisées avec des partenaires et prévues dans les auditoriums du Musée et à la Chapelle du Musée de l'Amérique francophone sont annulées. Pour connaître les derniers développements, il est conseillé de consulter régulièrement le site web du Musée. https://www.mcq.org/fr/covid-19

Finalement, la Fondation du Musée doit également annuler certaines de ses activités- bénéfice qui étaient prévues au cours des prochaines semaines : la Journée Génération M (19 mars), l'Hommage aux Grands Créateurs (25 mars, à Montréal), la soirée Génération M (27 mars) et le Brunch de Pâques (12 avril).

« La sécurité et la santé de nos visiteurs, de nos partenaires et de nos employés sont au cœur de nos préoccupations. Nous sommes conscients de l'importance de la situation et nous la suivons de très près sans toutefois être alarmistes » Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Au cours des derniers jours, le Musée a déployé et augmenté plusieurs mesures préventives (affichage des mesures d'hygiène, hausse des nettoyages des surfaces communes, installations de bornes de désinfectants) pour garder un environnement sain et sécuritaire.

SOURCE Musée de la civilisation