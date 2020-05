Le Musée de la civilisation à Québec rouvrira ses portes au public le 20 juin

QUÉBEC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce faite par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, le Musée de la civilisation à Québec est très heureux de pouvoir ouvrir à nouveau ses portes le 20 juin, après plus de trois mois de fermeture en raison de la pandémie.

Les employés de l'institution muséale nationale sont actuellement à pied d'œuvre pour préparer de façon très rigoureuse la reprise des activités muséales et pour s'assurer que l'expérience à laquelle les visiteurs sont habitués demeure agréable à l'intérieur d'un environnement sanitaire sécuritaire, en conformité avec les normes gouvernementales et en respect du Guide de normes sanitaires COVID-19 pour les institutions muséales et les bibliothèques émis par les autorités de Santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Le Musée de la civilisation a le privilège de bénéficier de larges espaces qui permettent une circulation fluide respectant les règles de distanciation physique. Un parcours sera proposé afin d'éviter, autant que possible, le va-et-vient entre les différentes aires publiques et d'expositions. L'équipe du Musée sera bien sûr attentive aux besoins et aux commentaires des différents publics qui fréquentent l'institution muséale nationale.

Citation :

« Nous avons très hâte de revoir nos visiteurs. Au cours des dernières semaines, le contact avec le public a été maintenu grâce à de nombreuses initiatives numériques dont nous sommes très fiers, mais cela ne remplace pas une visite physique sur les lieux où l'on sent battre le cœur de la culture. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire découvrir nos expositions à nos concitoyens qui ont bien besoin de rêver et d'être enchantés par des contenus ludiques et enrichissants. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général

Faits saillants :

Le Musée ouvrira au grand public à partir du 20 juin, dès 10 h;

Les visiteurs devront acheter au préalable leur billet en ligne pour une date et une heure précises;

Bien que l'accès aux expositions sera limité à un nombre fixe de personnes en fonction de leur surface et de leur scénographie, leur contenu respectif demeure inchangé et conserve donc toute leur richesse;

Le Musée ouvrira bientôt l'exposition Histoires de pêche , dont le montage s'est arrêté abruptement en mars dernier;

, dont le montage s'est arrêté abruptement en mars dernier; Un parcours dirigé guidera les visiteurs afin de faciliter le respect des règles de distanciation physique;

De nombreuses mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des visiteurs et des employés;

La population du Québec est invitée à surveiller le site du Musée de la civilisation où l'ensemble des détails et des consignes quant à la reprise des activités seront disponibles sous peu.

SOURCE Musée de la civilisation