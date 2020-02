Le MS Roald Amundsen de la société Hurtigruten entre dans l'histoire en devenant le navire de la société qui s'est rendu le plus loin au sud

Le MS Roald Amundsen a récemment franchi le cercle polaire antarctique et a atteint le 70e parallèle sud, là où aucun navire de la société Hurtigruten ne s'était rendu auparavant

SEATTLE, le 24 février 2020 /CNW/ - Hurtigruten, le chef de file mondial des croisières d'expédition, a annoncé un événement historique : le tout premier navire d'expédition hybride à propulsion électrique au monde, le MS Roald Amundsen de la société Hurtigruten, est devenu le navire qui s'est rendu le plus loin au sud au cours des 127 ans d'histoire de la société de croisière d'expédition.

Après avoir franchi le cercle polaire antarctique plus tôt cette semaine, le capitaine Torry Sakkariassen et son équipage ont maintenu le cap vers le sud; le mercredi 19 février 2020 à 16 h 14, heure de l'Antarctique, le MS Roald Amundsen a atteint la lisière de glaces au 70e parallèle sud.

« Nos passagers sont emballés! Cet exploit résume bien l'esprit qui anime les croisières d'exploration d'Hurtigruten : repousser les frontières et créer des expériences uniques pour les passagers de partout dans le monde. Nous suivons les traces du héros de l'exploration polaire Roald Amundsen lui‑même, à bord du navire qui porte son nom », a annoncé le capitaine Sakkariassen.

Le MS Roald Amundsen, qui achève sa croisière de 18 jours dans les fjords du Chili et les îles Malouines ainsi qu'en Antarctique, effectuera une autre croisière dans la région avant de passer par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et de passer l'été en Alaska.

Le MS Roald Amundsen est le premier navire de croisière d'exploration hybride à propulsion électrique au monde. Le navire est équipé d'imposants blocs-batteries qui permettent de réduire considérablement les émissions et d'une coque renforcée pour la glace qui lui permet d'atteindre des secteurs inaccessibles aux autres navires. Son navire jumeau, le MS Fridtjof Nansen, qui sera également propulsé par un système hybride électrique, effectuera son voyage inaugural ce printemps.

Hurtigruten est la première société de croisières d'expédition au monde. Sa flotte en pleine expansion de petits navires et de navires sur mesure lui permet d'offrir des croisières d'expédition dans plus de 200 destinations et plus de 40 pays.

Hurtigruten est le chef de file mondial des croisières d'expédition. À titre de plus importante société de croisières en eaux polaires et forte de plus de 126 ans de savoir-faire, la société offre des expériences d'immersion dans certaines des destinations les plus intouchées et les plus éloignées au monde, y compris l'Antarctique, l'Alaska, le Canada arctique et le Passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège et le Svalbard, entre autres. La flotte de Hurtigruten comporte 14 navires d'expédition construits sur mesure pour les voyages d'aventure. De plus, de nouveaux navires à la fine pointe de la technologie s'ajouteront à la flotte de l'entreprise : le MS Fridtjof Nansen en 2020, et un deuxième navire en 2021. Ces navires seront les navires d'expédition les plus perfectionnés et les plus respectueux de l'environnement, ainsi que les premiers navires de croisière hybrides à propulsion électrique au monde, après le lancement du MS Roald Amundsen en 2019. Hurtigruten mène l'industrie sur le plan de la durabilité et s'engage fermement à améliorer les environnements marins qu'elle explore.

