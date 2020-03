Le modem V510 5G d'UNISOC est intégré au dernier CPE 5G de China Unicom

SHANGHAI, 3 mars 2020 /PRNewswire/ -- UNISOC, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de jeux de puces (chipset) pour la communication mobile et l'IdO, a annoncé aujourd'hui que son modem V510 5G est intégré au CPE (équipement de l'abonné) VN007 5G de China Unicom. Vendu pour 999 yuans, ce CPE 5G fournit une connexion haut débit permettant aux utilisateurs d'accéder à un monde plus intelligent et connecté.

Le CPE 5G connecte le LAN Wi-Fi des utilisateurs au réseau de communication 5G des opérateurs mobiles, permettant ainsi aux téléphones 5G et non 5G d'accéder au réseau 5G haut débit via Wi-Fi.

Le V510 d'UNISOC permet un haut degré d'intégration à faible consommation d'énergie, étant donné que sa puce haute performance peut automatiquement s'adapter à une connexion réseau 5G bimode NSA et SA, surmontant ainsi l'incapacité des dispositifs NSA à accéder à la 5G dans les zones couvertes par un réseau SA. Il s'agit d'une caractéristique particulièrement cruciale, car les réseaux SA devraient s'étendre rapidement en 2020 et permettre à plus d'utilisateurs de profiter de la 5G.

Prenant en charge les bandes 5G n78/n41/n79, le V510 d'UNISOC permet une couverture complète des réseaux de base, ce qui permet à des centaines de millions d'utilisateurs de profiter d'une vraie expérience sans fil, haut débit, à bande super large et à fibre optique. Outre le marché de la large bande domestique et des appareils ménagers, la conception de puces de qualité industrielle du V510 d'UNISOC convient à une large gamme d'applications, notamment les réseaux sans fil d'entreprise, les réseaux de campus et l'IdO industriel 5G.

Les fonctionnalités supplémentaires du V510 d'UNISOC incluent la prise en charge du VoNR, un service d'appel vocal 5G à faible latence et de haute qualité qui offre des expériences de réalité virtuelle plus immersives. Le V510 d'UNISOC prend également en charge les réseaux 2G à 5G pour répondre aux différents besoins d'un large éventail d'utilisateurs.

Constituant une autre étape importante dans la coopération d'UNISOC avec China Unicom après l'IdO à bande réduite, la sortie du CPE 5G de China Unicom démontre la maturité du V510 d'UNISOC qui stimule le développement de l'industrie 5G chinoise et offre plus de possibilités pour l'ère intelligente et connectée.

À propos d'UNISOC

UNISOC est une société de semi-conducteurs sans usine de premier plan spécialisée dans la recherche et le développement de jeux de puces (chipset) destinés aux communications mobiles et à l'IdO. Ses produits couvrent les plateformes de jeu de puces mobiles compatibles avec les normes de communication 2G/3G/4G/5G et différentes solutions de jeux de puces dans les domaines de l'IdO, de la RFFE, des connexions sans fil et de la télévision, entre autres. Comptant 4 500 employés, 15 centres de recherche et développement et 7 centres d'assistance à la clientèle dans le monde entier, UNISOC est devenu l'un des 3 plus importants fournisseurs de jeux de puces mobiles en termes de part de marché mondiale, le plus grand fournisseur de jeux de puces pour l'IdO et les appareils de connectivité, ainsi que le leader des entreprises 5G en Chine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.unisoc.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1096397/UNISOC_V510.jpg