Le ministre Wilkinson assiste à la Conférence de restauration de l'Initiative du bassin hydrographique du Fraser

VANCOUVER, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a assisté aujourd'hui à la Conférence de restauration de l'Initiative du bassin hydrographique du Fraser, et y a prononcé un discours. Il était accompagné de dirigeants autochtones, de dirigeants de l'industrie, et de représentants d'organisations non gouvernementales de la région. La ministre de l'Agriculture du gouvernement de la Colombie-Britannique, l'honorable Lana Popham, était également présente.

Le ministre Wilkinson a parlé des réalisations du gouvernement canadien en matière de restauration de l'habitat et de la biodiversité, y compris le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, ayant été annoncé récemment. Grâce à ce fonds conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique, nous investissons dans des solutions dirigées par les collectivités et l'industrie pour rétablir la santé des stocks de poissons sauvages et de leur habitat dans toute la province. Il s'agit notamment de mettre l'accent sur le maintien de l'intégrité de la montaison du saumon du fleuve Fraser en tant qu'élément crucial du cycle de vie du saumon sauvage du Pacifique.

Le fleuve Fraser fait partie intégrante du paysage écologique de la province et constitue un élément important de l'identité de la Colombie-Britannique. Le gouvernement tient à appuyer les discussions en cours sur la restauration des bassins hydrographiques, la conservation des habitats essentiels et la gouvernance collaborative.

Cette conférence vise à améliorer le dialogue sur les diverses façons de restaurer le bassin hydrographique du Fraser pour retrouver une meilleure santé environnementale et économique.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique